Trung Quốc: Bước ngoặt cứu hộ đường thủy từ cuộc diễn tập đặc biệt tại Hàng Châu

Sẽ ra sao nếu một chiếc phao cứu sinh có thể tự bay thẳng đến vị trí của bạn khi bạn đang đuối nước? Tại một cuộc diễn tập cứu hộ ở Hàng Châu, Trung Quốc, thiết bị vận hành bằng trí tuệ nhân tạo (AI) này đã tự động định vị người dưới nước, tiếp cận họ và sau đó tự bay trở lại bệ phóng. Đây là công nghệ mang tính cách mạng giúp thay đổi hoàn toàn cục diện phản ứng khẩn cấp.

Thiết bị “phao cứu sinh biết bay” đang làm thay đổi diện mạo của công tác ứng phó khẩn cấp. Ảnh: APT.

Trong bối cảnh tai nạn đường thủy luôn là thách thức lớn đối với lực lượng chức năng, việc ứng dụng tự động hóa được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong công tác cứu nạn khẩn cấp. Thiết bị “phao cứu sinh biết bay” vừa được thử nghiệm là sự kết hợp giữa thiết bị bay không người lái (drone) và phao cứu sinh chuyên dụng.

Tại cuộc diễn tập cứu hộ mới đây ở Hàng Châu (Trung Quốc), thiết bị phao cứu sinh bay tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã tự động định vị, tiếp cận và cứu hộ người đuối nước thành công mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người.

Điểm vượt trội của công nghệ này là khả năng tối ưu hóa “thời gian vàng” (4 phút đầu tiên) để cứu sống nạn nhân. Sở hữu vận tốc bay lên đến gần 50 km/h, thiết bị có thể tiếp cận người gặp nạn ở khoảng cách xa chỉ trong vòng 30 đến 45 giây, vượt qua mọi trở ngại về địa hình, dòng chảy hay đá ngầm – điều mà các tàu thuyền cứu hộ truyền thống khó lòng thực hiện.

Thiết bị này có trọng lượng dưới 5 kg nhưng sở hữu lực nổi lớn, chịu được tải trọng của 2 đến 3 người lớn cùng lúc. Đạt tiêu chuẩn kháng nước nghiêm ngặt IP68, phao bay có thể vận hành ổn định ngay cả trong điều kiện mưa lớn hoặc sóng dữ.

Hiện tại, mô hình này đang được cảnh sát và các đội ứng phó khẩn cấp Trung Quốc triển khai thí điểm tại các khu du lịch sông hồ ở Hàng Châu, Tháp Hà và các vùng có nguy cơ lũ quét cao. Sự thành công của cuộc diễn tập mở ra triển vọng nhân rộng công nghệ này ra thế giới, giúp giảm thiểu tối đa thương vong và bảo vệ an toàn cho chính lực lượng cứu hộ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Nhật Lệ

Nguồn: APT, CGTN.