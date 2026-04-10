Thủ tướng Israel: Đàm phán với Lebanon có thể diễn ra ngay cả khi chưa có lệnh ngừng bắn

Trong một động thái có thể tạo thêm động lực cho các nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn tại Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa cho biết ông đã cho phép tiến hành đàm phán trực tiếp với Lebanon “càng sớm càng tốt”, nhằm mục tiêu giải giáp lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn và thiết lập quan hệ giữa hai nước láng giềng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại cuộc họp báo ở Văn phòng Thủ tướng, ngày 27/1/2026. Ảnh: NOAM REVKIN FENTON/POOL.

Theo ông Netanyahu, quyết định được đưa ra trong bối cảnh gia tăng sức ép quốc tế kêu gọi thúc đẩy giải pháp ngoại giao sau các đợt không kích quy mô lớn tại Lebanon. Ông khẳng định các cuộc đàm phán có thể diễn ra ngay cả khi chưa có lệnh ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh Israel sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Hezbollah cho đến khi bảo đảm an ninh tại khu vực biên giới phía bắc.

Tuy nhiên, phía Lebanon yêu cầu điều kiện tiên quyết là phải đạt được ngừng bắn trước khi tiến hành đàm phán chính thức. Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết giải pháp duy nhất cho tình hình hiện nay là ngừng bắn, sau đó mới có thể triển khai tiến trình đối thoại trực tiếp giữa hai bên. Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cũng nhấn mạnh cần tăng cường quyền kiểm soát của nhà nước đối với vũ khí tại thủ đô Beirut, coi đây là bước đi quan trọng nhằm ổn định tình hình an ninh.

Trong khi đó, lực lượng Hezbollah bác bỏ khả năng đàm phán trực tiếp với Israel, đồng thời yêu cầu Israel chấm dứt các hoạt động quân sự, rút lực lượng khỏi lãnh thổ Lebanon và bảo đảm điều kiện để người dân trở về nơi cư trú.

Lực lượng phòng vệ dân sự Lebanon tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel một ngày trước đó tại trung tâm Beirut, Lebanon, ngày 9/4/2026. Ảnh: Hassan Ammar/AP.

Theo các nguồn tin, các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon dự kiến có thể được tổ chức tại Washington (Mỹ) trong thời gian tới, với sự tham gia vai trò trung gian của phía Mỹ. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận chính thức về thời gian và thành phần tham gia từ phía Lebanon.

Các diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang. Theo giới chức Lebanon, các cuộc không kích của Israel đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương, đồng thời làm gia tăng đáng kể tình trạng di dời dân cư tại nhiều khu vực.

Liên Hợp Quốc cho biết hơn một triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi xung đột bùng phát trở lại. Trong khi đó, Israel tuyên bố đã phá hủy nhiều mục tiêu của Hezbollah và loại khỏi vòng chiến đấu một số chỉ huy của lực lượng này.

Cùng thời điểm, Mỹ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm kiểm soát tình hình khu vực, trong bối cảnh lo ngại xung đột tại Lebanon có thể ảnh hưởng đến các thỏa thuận liên quan giữa Mỹ và Iran. Một số nguồn tin cho biết, Washington đang đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế hành động quân sự.

Hiện các bên liên quan vẫn chưa thống nhất về điều kiện khởi động đàm phán, đặc biệt là vấn đề ngừng bắn, khiến triển vọng đối thoại vẫn còn nhiều bất định.

Thanh Hằng

Nguồn: Al Jazeera, Reuters.