Lebanon sẵn sàng đàm phán với Israel để đạt một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn

Trong bài phát biểu trên truyền hình nhân kỷ niệm 82 năm Ngày Độc lập (22/11), Tổng thống Lebanon Joseph Aoun khẳng định, nước này sẵn sàng bước vào các cuộc đàm phán với Israel - dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc hoặc Mỹ để hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn và bảo đảm an ninh biên giới phía Nam.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Ảnh: L'Orient Today

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán do Liên hợp quốc hoặc Mỹ làm trung gian để đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột lâu dài, bảo đảm an ninh cho biên giới của chúng tôi.” Tổng thống Aoun không đề cập rõ liệu các cuộc đàm phán có diễn ra trực tiếp hay không.

Nhà lãnh đạo Lebanon khẳng định, quân đội nước này đủ năng lực triển khai tới toàn bộ các vị trí mà lực lượng Israel rút đi sẽ để lại, cũng như duy trì ổn định tại khu vực biên giới. Theo ông, quân đội Lebanon “có khả năng bảo đảm sự ổn định và kiểm soát năm cao điểm chiến lược ở miền Nam hiện đang bị Israel chiếm giữ.”

Tổng thống Aoun cho biết, nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn, ủy ban giám sát gồm Mỹ, Pháp, Israel, Lebanon và phái bộ gìn giữ hòa bình UNIFIL sẽ có thể xác minh việc chỉ có lực lượng nhà nước Lebanon được triển khai dọc biên giới. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Israel có chấp nhận đề xuất đàm phán hay không, trong bối cảnh các cuộc không kích vào lãnh thổ Lebanon đã gia tăng trong những tuần gần đây.

Chỉ riêng ngày 18/11, một cuộc không kích của Israel đã khiến 13 người thiệt mạng tại trại tị nạn Palestine Ein el-Hilweh gần thành phố Sidon, đánh dấu vụ tấn công nghiêm trọng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được thực thi một năm trước.

Căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng khi Israel cáo buộc Hezbollah đang tìm cách tái xây dựng năng lực sau những tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột năm ngoái. Tổng thống Aoun khẳng định, Lebanon cùng với các quốc gia Arab khác, sẵn sàng thúc đẩy mọi nỗ lực nhằm đạt được hòa bình và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Minh Phương

Nguồn: TASS, The Washington Post