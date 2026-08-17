Thanh Hóa có 311 thôn đặc biệt khó khăn sau sắp xếp năm 2026

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt danh sách 623 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 sau sắp xếp, trong đó có 311 thôn đặc biệt khó khăn.

Một góc xã Sơn Thủy. Ảnh minh họa của: Đồng Thành

UBND tỉnh giao Sở Dân tộc và Tôn giáo tham mưu báo cáo kết quả xác định, phân định các thôn nêu trên, gửi Bộ Dân tộc và Tôn giáo theo quy định. Sau khi Bộ Dân tộc và Tôn giáo công bố danh sách trên phạm vi cả nước, Sở tham mưu UBND tỉnh thông báo đến các sở, ngành, đơn vị và địa phương trong tỉnh.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị căn cứ danh sách được công bố để xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, chính sách dân tộc, an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội theo quy định.

UBND các xã có trách nhiệm phổ biến rộng rãi kết quả phân định đến Nhân dân; đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026 - 2030 sau thực hiện sắp xếp, xem tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)