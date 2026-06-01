Ukraine thúc đẩy đàm phán hòa bình trước mùa Đông

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết, Kiev đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình với Nga trước mùa Đông tới, trong bối cảnh Ukraine đánh giá vị thế chiến lược của mình đã được cải thiện nhờ các chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh CBS ngày 31/5, Tổng thống Zelenskiy nhận định Nga đã dần mất thế chủ động trên chiến trường kể từ cuối năm 2025, trong khi Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Ông Zelenskiy nói: “Trước mùa Đông, chúng ta cần tìm ra một con đường ngoại giao để ngồi lại và đối thoại”. Tổng thống Ukraine Zelenskiy cho biết cũng có khả năng tiến hành các cuộc đàm phán được tổ chức với sự hỗ trợ của châu Âu hoặc các cuộc đối thoại song phương với Nga, song ông tiếp tục kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Moskva.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Zelenskiy cũng thừa nhận, trong khi châu Âu chưa có một chương trình phòng thủ chống tên lửa hoàn chỉnh, Ukraine vẫn cần sự hỗ trợ của Mỹ trong việc cung cấp tên lửa phòng không. Ông Zelenskiy nhấn mạnh, Ukraine hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận với Mỹ về công nghệ máy bay không người lái (UAV), trong đó Kiev có thể chia sẻ kinh nghiệm tích lũy được qua 5 năm đối phó và bắn hạ UAV cũng như tên lửa của Nga. Ông nói: “Chúng tôi đã có các thỏa thuận về UAV với một số quốc gia Trung Đông và một số nước châu Âu. Hiện nay, chúng tôi đang chuẩn bị một thỏa thuận lớn về UAV với Liên minh châu Âu và tôi hy vọng sẽ có những quyết định tương tự với các đối tác Mỹ. Tôi đặt nhiều kỳ vọng vào điều đó”.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trong đêm 31/5 rạng sáng 1/6, các lực lượng nước này đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu tại nhiều khu vực của Nga, trong đó có nhà máy lọc dầu Saratov bên bờ sông Volga, trạm bơm Lazarevo thuộc hệ thống đường ống dẫn dầu Surgut-Gorky-Polotsk tại vùng Kirov và một kho nhiên liệu ở thị trấn Matveyev Kurgan thuộc vùng Rostov.

Phía Ukraine cho biết cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Saratov đã gây ra một đám cháy lớn. Tổng thống Zelenskiy khẳng định đây là một trong những hoạt động tấn công tầm xa nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, với mục tiêu cách tiền tuyến khoảng 700 km.

Trong khi đó, giới chức Nga xác nhận nhiều cơ sở hạ tầng đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng UAV. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 216 UAV của Ukraine trong đêm. Ở chiều ngược lại, Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 229 UAV trong đêm nhằm vào lãnh thổ nước này, trong đó 212 chiếc bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian chưa đạt được tiến triển đáng kể, giới chức Ukraine cho rằng nước này đang có khoảng thời gian quan trọng trước mùa Đông để củng cố vị thế trên chiến trường và tạo thêm lợi thế cho các nỗ lực ngoại giao trong thời gian tới.

Thanh Vân