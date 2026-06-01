Anh lo ngại Ireland trở thành "cửa sau" cho gián điệp Nga xâm nhập.

Giới chức an ninh Anh vừa đưa ra cảnh báo đối với Ireland, cho rằng chính sách cấp thị thực (visa) quá lỏng lẻo của quốc gia này đang biến Dublin thành “cửa sau” để các điệp viên Nga xâm nhập vào Vương quốc Anh.

Nghị sĩ Nghị viện châu Âu người Ireland Barry Andrews cho biết các quan chức Anh đã bày tỏ lo ngại về làn sóng công dân Nga nhập cảnh vào Ireland. Ảnh: Anadolu

Thông tin trên được ông Barry Andrews, thành viên Nghị viện châu Âu (MEP) đại diện cho Dublin, tiết lộ với tờ The Telegraph. Theo ông Andrews, các quan chức London đã trực tiếp bày tỏ sự lo ngại về làn sóng công dân Nga nhập cảnh vào Ireland trong thời gian qua.

Theo số liệu được công bố, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ, Ireland đã cấp tới 14.000 thị thực cho công dân Nga, với tỷ lệ phê duyệt cao ngất ngưởng, lên tới 90%.

Mối lo ngại của Anh bắt nguồn từ việc Ireland và Vương quốc Anh (cùng Quần đảo Channel và Đảo Man) đang duy trì Khu vực Du lịch Chung (CTA). Do không thuộc khối Schengen, người sở hữu thị thực Ireland có thể di chuyển qua lại biên giới Anh một cách dễ dàng mà không phải chịu các biện pháp kiểm soát hộ chiếu nghiêm ngặt.

Ông Andrews thẳng thắn thừa nhận: "Ireland không có các cơ quan tình báo tinh vi và tiên tiến như Anh. London lo ngại chúng ta là một “cửa sau”, nơi mọi người có thể đặt chân đến mà hầu như không chịu sự giám sát năng lực nào",

Không chỉ có ông Andrews, nhiều chính trị gia và chuyên gia an ninh Ireland cũng đồng tình rằng quốc gia này đang có “văn hóa an ninh yếu kém” nhưng lại sở hữu tài nguyên dồi dào, là nơi đặt trụ sở của hàng loạt tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ, biến nó thành mục tiêu béo bở cho các hoạt động gián điệp.

Ông Cathal Berry, cựu binh biệt kích và là nghị sĩ quốc hội Ireland, từng thẳng thừng gọi đất nước mình là “sân chơi” của người Nga do các lỗ hổng phòng thủ mạng và an ninh quốc gia.

Trên thực tế, những lo ngại của phía Anh hoàn toàn có cơ sở khi các hoạt động của Nga tại Ireland liên tục bị phanh phui trong những năm gần đây.

Vào năm 2022, Ireland từng trục xuất 4 nhà ngoại giao cấp cao của Nga. Các nguồn tin an ninh sau đó xác nhận những người này là thành viên thuộc GRU (Cơ quan Tình báo Quân đội Nga) hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao. Trước đó, vào năm 2018, kế hoạch mở rộng quy mô đại sứ quán Nga tại Dublin cũng bị chính phủ đóng băng vì lo ngại rủi ro an ninh quốc gia.

Hình ảnh cổng vào của Đại sứ quán Nga tại Dublin, Ireland. Ảnh: The Times

Nghiêm trọng hơn, vào năm 2024, tờ The Sunday Times tiết lộ một nghị sĩ Ireland đã bị đưa vào tầm ngắm của một cuộc điều tra hình sự vì nghi ngờ duy trì liên lạc bí mật và làm “người gây ảnh hưởng” cho Điện Kremlin ngay trong các cuộc đàm phán Brexit.

Áp lực đang ngày một đè nặng lên vai chính phủ Ireland khi quốc gia này chuẩn bị đảm nhận vị trí Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 7 tới.

Nghị sĩ Barry Andrews cảnh báo đây là thời điểm nhạy cảm và Ireland đang “nằm trong tầm ngắm” của các cuộc tấn công mạng, phá hoại cơ sở hạ tầng hoặc đóng cửa sân bay từ phía Nga, tương tự như kịch bản từng xảy ra với các nước giữ ghế chủ tịch trước đó.

Trước tình hình này, ông Andrews kêu gọi các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Ireland ngay lập tức siết chặt quy trình thẩm định, bao gồm việc quét hồ sơ mạng xã hội và tiến hành phỏng vấn trực tiếp toàn bộ các đơn xin cấp thị thực từ công dân Nga và Belarus.

Nhật Lệ