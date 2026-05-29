Để trẻ an toàn trong mùa hè

Năm học 2025-2026 kết thúc trong tiếng vỡ òa. Nhiều đứa trẻ vừa trút được gánh nặng học tập và đang mơ mộng về một kỳ nghỉ hè gần gũi với thiên nhiên.

Nhưng những thông tin về tai nạn đuối nước, thương tích, điện giật liên tục xảy ra gần đây ở các địa phương trong cả nước, khiến cho không ít phụ huynh lo lắng. Rất nhiều phụ huynh cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn con cái của mình trong mùa hè này. Người thì chọn cách “nhốt” trẻ bên trong cánh cửa nhà. Người thì chọn gửi trẻ đến các lớp học thêm. Người thì cho biết sẽ gửi trẻ về quê...

Những giải pháp bất đắc dĩ ấy luôn đem đến những nỗi lo mặt trái. Khi mà không gian mạng đầy rẫy những cạm bẫy, những thông tin độc hại, thì những đứa trẻ dù có bị “nhốt” ở nhà trong tầm mắt của những chiếc camera gia đình thì vẫn có thể trở thành nạn nhân của những dụ dỗ, lừa gạt, tiêm nhiễm thông tin độc hại. Còn những đứa trẻ vẫn ngày ngày phải đến các lớp học thêm văn hóa chắc chắn cũng sẽ chẳng vui vẻ gì. Chúng đã vất vả một năm học và lại tiếp tục phải đối diện một kỳ học thứ ba không mong muốn trong thời tiết nắng nóng sẽ bào mòn thể lực và khó tránh khỏi việc tổn thương tâm hồn.

Còn những đứa trẻ được cha mẹ chọn cách gửi về quê ở cùng người thân để gần gũi với thiên nhiên thì ở góc độ nào đó cũng phải đối diện với nguy cơ tai nạn thương tích. Từng có những đứa trẻ vì bố mẹ quá bận nên đã gửi về quê sống với ông bà, nhưng do người già không quản lý được, trẻ đã bị đuối nước, điện giật khi thả diều.

Một kỳ nghỉ hè theo quy định được ví là “thần tiên” để tái tạo sức lực và tâm hồn của trẻ đã bị “đánh cắp” bởi sự lúng túng của nhiều người lớn. Học tập chưa bao giờ thừa cả, nhưng cần phải được tổ chức khoa học. Thay cho tạo áp lực học tập liên tục, hãy trang bị cho trẻ những kỹ năng sống, và mùa hè là dịp phù hợp nhất. Hãy biến một kỳ nghỉ hè thành thời điểm phù hợp để những đứa trẻ biết bơi, học võ thuật, các môn nghệ thuật, kỹ năng thuyết trình... Những môn học thể thao, nghệ thuật này nếu được trang bị tốt sẽ giúp trẻ có kỹ năng sống tốt hơn, cũng chính là đầu tư cho trẻ một hành trang vững vàng để bước vào tương lai.

Để những đứa trẻ an toàn trong mùa hè không phải là “nhốt” chúng bên trong cánh cổng nhà. Việc gửi trẻ đến những lớp học thêm văn hóa hay cho trẻ về quê nhưng thiếu sự kiểm soát của người lớn cũng không phải là cách hay. Sự an toàn cho trẻ phải do chính trẻ tạo ra khi chúng có trong tay những kỹ năng thoát hiểm, biết chủ động ứng phó với các nguy cơ, tình huống đe dọa bản thân. Người lớn hãy làm phần việc của mình đó là trang bị cho trẻ những kỹ năng ấy.

Tuệ Minh