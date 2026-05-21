Đảm bảo “mạch máu” năng lượng cho khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn

Là một trong tám khu kinh tế (KKT) ven biển trọng điểm của cả nước, KKT Nghi Sơn có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng đối với tỉnh Thanh Hóa nói riêng, khu vực Bắc Trung bộ nói chung. Nhận thức sâu sắc điều đó, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Công ty Điện lực (CTĐL) Thanh Hóa, Điện lực Nghi Sơn xác định nhiệm vụ trọng tâm là chủ động, nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho KKT trọng điểm trong mùa nắng nóng, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh (SXKD), tạo lợi thế, nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hút các dòng vốn đầu tư.

Công nhân điện lực Nghi Sơn kiểm tra an toàn hoạt động TBA 2.500KVA - 35/0,4kV lộ 371E9.13 (tại phường Đào Duy Từ) phục vụ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

L­ưới điện do Điện lực Nghi Sơn hiện đang quản lý bán điện trên địa bàn 10 phường, xã khu vực thị xã Nghi Sơn (cũ), vận hành 23 lộ đường dây với tổng chiều dài đường dây trung thế 539,831km, tổng chiều dài đường dây hạ thế là 848,052km; 789 trạm biến áp (TBA) phân phối được cấp nguồn từ 3 TBA 110kV. Toàn đơn vị có 53.285 khách hàng ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp; trong đó có 7 khách hàng mua điện ở cấp điện áp 110kV gồm: Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn; Công ty Xi măng Nghi Sơn; Công ty TNHH Lionas Metals; Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn; Công ty CP Xi măng Đại Dương; Công ty CP Xi măng Công Thanh; Công ty CP Đầu tư và Phát triển lưới điện. Năm 2025, điện thương phẩm toàn đơn vị đạt 2.891,321 triệu kWh (tăng 21,81% so với năm 2024). Trong đó, khu vực ngoài 110kV đạt 483,723 triệu kWh, vượt kế hoạch 1,81%. Sản lượng điện phát từ hệ thống điện mặt trời mái nhà đạt 7 triệu kWh.

Để thực hiện mục tiêu quản lý vận hành an toàn, bảo đảm việc cung cấp điện thông suốt, hiệu quả trong mọi tình huống tại KKT trọng điểm mùa nắng nóng, Điện lực Nghi Sơn đã và đang thực hiện tốt các chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và của CTĐL Thanh Hóa, tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống điện, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng điện năng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và dân sinh tại KKT Nghi Sơn.

“Điện lực Nghi Sơn là một trong những đơn vị thường xuyên nhận được sự quan tâm, đầu tư của CTĐL Thanh Hóa, nhất là công tác đầu tư nâng cấp, cải tạo lưới điện theo hướng hiện đại, đồng bộ. Đến tháng 4/2026, hệ thống lưới trung áp có 8 mạch vòng đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục. 100% đường dây hạ áp sử dụng dây bọc cách điện, nâng cao độ an toàn, vận hành thông suốt và giảm đến mức thấp nhất sự cố do thời tiết cực đoan như mưa, bão, dông lốc diễn biến khó lường, đồng thời hướng tới mục tiêu dài hạn về an ninh năng lượng và phát triển bền vững” - ông Nguyễn Quang Hùng, Trưởng Điện lực Nghi Sơn chia sẻ.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã hoàn thành một số hạng mục đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn trên lưới điện toàn khu vực quản lý với nhiều dự án, như: Xây dựng cải tạo lưới điện khu vực thị xã Nghi Sơn (cũ) năm 2026, bao gồm 1,082km đường dây 35kV, 1,804km cáp ngầm 22kV; 105m cáp ngầm 35kV và 11 trạm biến áp công cộng, cải tạo, xây dựng mới hơn 8km đường dây 0,4kV. Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành, giảm điện áp thấp khu vực phía Tây thị xã Nghi Sơn (cũ), gồm với 703m đường dây 22kV, 1,454km đường dây 35kV; 571m đường cáp ngầm 22kV và 6 TBA với tổng công suất 1.150kVA, cải tạo xây dựng 45m đường dây 0,4kV. Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực phía Bắc thị xã Nghi Sơn (cũ) với 3,177km đường dây 35kV, 1,302km đường cáp ngầm 35kV, xây dựng mới 10 TBA với tổng công suất 2.010 kVA, cải tạo xây dựng mới 28,92km đường dây 0,4kV. Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực phía Nam thị xã Nghi Sơn (cũ) với 2,5km đường dây 22kV; 18m đường dây 35kV; 1,8km cáp ngầm 35kV; 83m đường cáp ngầm 22kV, xây dựng mới 10 TBA với tổng công suất 1.760kVA, cải tạo xây dựng mới 29,6km đường dây 0,4kV... Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ sửa chữa điện nóng (hotline) cho phép xử lý sự cố mà không cần cắt điện, qua đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm ảnh hưởng đến khách hàng.

Điện lực Nghi Sơn chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong cung cấp dịch vụ điện, cả chuyên môn nghiệp vụ lẫn kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công nhân viên giao tiếp trực tiếp với khách hàng. Đơn vị ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ, hướng tới trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Chủ động phối hợp triển khai thực hiện các chương trình truyền thông để nâng cao tỷ lệ khách hàng tham gia thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; cung cấp dịch vụ điện theo phương thức giao dịch điện tử và Cổng dịch vụ công quốc gia... Đơn vị cũng triển khai thực hiện khắc phục các tồn tại bao gồm hệ thống đo đếm điện năng, chống tổn thất thương mại. Rà soát hoàn thiện và chuẩn hóa thông tin khách hàng tại hiện trường. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch và các biện pháp cụ thể để tiếp tục giảm tổn thất điện năng (TTĐN) trên lưới điện; tăng cường công tác tổng hợp, phân tích và nhận dạng tổn thất sau các TBA công cộng và từng đường dây trung thế; ưu tiên hàng đầu cho tiêu chí giảm TTĐN khi thực hiện các công việc. Trong công tác quản lý vận hành, đơn vị chú trọng củng cố quản lý kỹ thuật vận hành và an toàn lao động đáp ứng yêu cầu SXKD. Nâng cao chất lượng công tác an toàn, giáo dục tuyên truyền để người lao động có ý thức bảo vệ mình và đồng nghiệp; nâng cao chất lượng huấn luyện, tập huấn an toàn điện đến người lao động. Công tác kiểm tra hiện trường sản xuất được thực hiện thường xuyên từ cấp điện lực đến các đội sản xuất, gắn xây dựng phương án phòng, chống tai nạn lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trên địa bàn KKT Nghi Sơn đã và đang đối mặt với khó khăn, thách thức như: một số khu vực địa hình rừng, núi, dân cư thưa thớt, gây khó khăn cho việc giải phóng hành lang an toàn lưới điện; một số đường dây đi qua đất của nhà dân từ khi bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng gây khó khăn cho công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn...

Ông Nguyễn Quang Hùng, Trưởng Điện lực Nghi Sơn, cho biết: “Để làm tốt hơn nữa việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, Điện lực Nghi Sơn đã báo cáo lãnh đạo CTĐL Thanh Hóa để chỉ đạo về việc xử lý lưới điện đi qua khu dân cư do địa phương đầu tư bàn giao nguyên trạng, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương giải phóng hành lang an toàn lưới điện...”.

Là 1 trong 8 KKT ven biển lớn nhất của cả nước, nằm trong hành lang kinh tế phát triển trọng điểm của tỉnh, KKT Nghi Sơn luôn sôi động với các hoạt động của những công trình, dự án được khởi công, xây dựng. Điều đó tạo ra áp lực lớn đối với ngành điện trong việc đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ thi công và xây dựng các công trình, dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp, đô thị lớn, trọng điểm của tỉnh, của đất nước. Địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là các ngành công nghiệp nặng, chế biến, cảng biển và logistics; bán kính quản lý của đơn vị tương đối rộng (hơn 24km), gồm nhiều khu vực địa hình, đặc điểm khác nhau (vùng biển, vùng trung du - miền núi, nông thôn, thành thị); tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện luôn duy trì ở mức cao nên đòi hỏi hệ thống điện phải có tính linh hoạt, ổn định và độ tin cậy cao. Trong bối cảnh nắng nóng năm 2026 được dự báo đến sớm, kéo dài và có thể xuất hiện nhiều đợt gay gắt, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng như khu vực miền Bắc được dự báo tiếp tục tăng cao. Áp lực này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác vận hành hệ thống điện. CTĐL Thanh Hóa, Điện lực Nghi Sơn đã chủ động các phương án, tình huống ứng phó linh hoạt trong mùa nắng nóng từ (khoảng tháng 4 đến tháng 8/2026), đặc biệt là những ngày nhiệt độ tăng cao, ưu tiên cấp điện cho các khu công nghiệp, khu đô thị và các phụ tải trọng điểm, cam kết sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định.

Thanh Hóa đang nằm trong nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng phụ tải điện cao của khu vực phía Bắc; mùa hè với những đợt nắng nóng đỉnh điểm, tiêu thụ điện năng ghi nhận những mức cao kỷ lục. Để đồng hành với ngành điện trong việc giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố về điện do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, người dân cần nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung, KKT Nghi Sơn nói riêng cần tích cực tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải mà ngành điện đang triển khai vì lợi ích của chính các doanh nghiệp, của ngành điện và của tỉnh; đồng thời nghiên cứu, đầu tư nâng cấp, thay thế dây truyền, máy móc thiết bị có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ môi trường... Bên cạnh đó, Điện lực Nghi Sơn phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà đúng quy định, đảm bảo an toàn và hiệu quả; nghiên cứu triển khai hệ thống lưu trữ năng lượng nhằm nâng cao khả năng cung ứng điện trong giai đoạn cao điểm. Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả cũng góp phần giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao.

Những nỗ lực trong đầu tư hạ tầng nói chung, hạ tầng hệ thống điện nói riêng, nhằm cấp điện an toàn, liên tục, ổn định đã góp phần quan trọng thúc đẩy thu hút đầu tư vào KKT Nghi Sơn. Trong tổng vốn đầu tư dự kiến thu hút khoảng 890.035 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa xác định KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp là một trong những “trục động lực” quan trọng, khi chiếm tới hơn 40% tổng nguồn vốn thu hút đầu tư của tỉnh, góp phần đưa tỉnh Thanh Hóa phát triển bền vững, hiệu quả.

Bài và ảnh: Thùy Dương