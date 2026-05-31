Đông Á Thanh Hóa chính thức trụ hạng sau vòng 25 V.League 2025/26

Dù để thua Ninh Bình với tỷ số 0-2 trên sân nhà ở vòng 25 LPBank V.League 2025/26 chiều 31/5, Đông Á Thanh Hóa vẫn chính thức hoàn thành mục tiêu trụ hạng trước một vòng đấu nhờ những kết quả thuận lợi từ các sân đấu khác.

Đông Á Thanh Hóa vào trận với quyết tâm cao.

Bước vào trận đấu cuối cùng trên sân nhà mùa giải năm nay, Đông Á Thanh Hóa đặt quyết tâm giành điểm để sớm bảo đảm suất ở lại V.League. Tuy nhiên, trước đối thủ sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn và đang cạnh tranh vị trí trong tốp 3, đội bóng xứ Thanh đã gặp rất nhiều khó khăn.

Những phút đầu diễn ra với thế trận khá cân bằng. Đông Á Thanh Hóa chủ động chơi phòng ngự phản công và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý từ các tình huống tấn công biên. Lê Văn Thắng và Lê Văn Hoàn đều có những pha đánh đầu nguy hiểm nhưng không thể đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm.

Văn Thắng bỏ lỡ cơ hội ở pha đánh đầu cận thành.

Sau quãng thời gian chịu sức ép, Ninh Bình đã có bàn mở tỷ số ở phút 35. Từ quả phạt góc của Trương Tiến Anh, bóng được đưa vào khu vực cấm địa khiến hàng thủ Thanh Hóa lúng túng và đổi hướng vào lưới nhà, giúp đội khách vươn lên dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, Đông Á Thanh Hóa đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 63 khi đội trưởng Doãn Ngọc Tân nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm. Chơi thiếu người trước đối thủ có nhiều ngôi sao chất lượng, đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn.

Ninh Bình có bàn mở tỉ số ngay ở hiệp 1.

Chỉ 7 phút sau, Ninh Bình tận dụng lợi thế quân số để nhân đôi cách biệt. Geovane thực hiện pha kiến tạo tinh tế bằng má ngoài chân phải để Nguyễn Quốc Việt băng vào đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng cố đô.

Thanh Hóa có nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công.

Dù trắng tay trên sân nhà, Đông Á Thanh Hóa vẫn đón nhận tin vui khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở nhóm cuối bảng không có được những kết quả cần thiết. Với 25 điểm sau 25 vòng đấu, đội bóng xứ Thanh chính thức bảo đảm suất trụ hạng tại V.League 2025/26 trước khi bước vào vòng đấu cuối cùng.

Bảng xếp hạng sau vòng 25.

Lê Quốc Phương có trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp trên sân Thanh Hóa.

Trận đấu với Ninh Bình cũng khép lại mùa giải sân nhà của Đông Á Thanh Hóa. Người hâm mộ xứ Thanh đã dành nhiều tình cảm cho tiền vệ kỳ cựu Lê Quốc Phương trong lần cuối cùng anh thi đấu tại sân Thanh Hóa trước khi dự kiến giải nghệ sau khi mùa giải khép lại.

Đông Á Thanh Hóa chính thức trụ hạng sau vòng 25 V.League 2025/2026.

Ở vòng đấu cuối cùng, Đông Á Thanh Hóa sẽ làm khách trên sân của SHB Đà Nẵng với tâm lý thoải mái hơn sau khi hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Hoàng Sơn