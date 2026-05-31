WHO thúc đẩy nỗ lực khống chế dịch Ebola tại CHDC Congo

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 30/5 đã đến thành phố Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, nhằm đánh giá tình hình và thúc đẩy các nỗ lực ứng phó với đợt bùng phát dịch Ebola đang diễn biến phức tạp tại quốc gia Trung Phi này.

TTK LHQ Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đến thành phố Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 30/5/2026. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong chuyến thăm, người đứng đầu WHO bày tỏ tin tưởng rằng dịch bệnh có thể được kiểm soát nếu nhận được sự tham gia tích cực từ cộng đồng dưới sự điều phối của chính phủ. Ông nhấn mạnh bên cạnh việc tăng cường hỗ trợ tài chính và hậu cần cho các hoạt động khẩn cấp, cuộc khủng hoảng hiện nay cũng cần được xem là cơ hội để củng cố hệ thống y tế quốc gia.

Theo ông Tedros, Cộng hòa Dân chủ Congo là một trong những quốc gia có nhiều kinh nghiệm nhất thế giới trong cuộc chiến chống dịch Ebola. Kể từ khi dịch bệnh lần đầu xuất hiện tại nước này vào năm 1976, Cộng hòa Dân chủ Congo đã trải qua 16 đợt bùng phát và đều khống chế thành công. Đây là đợt dịch thứ 17, và những kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm qua là cơ sở để WHO tin tưởng vào khả năng kiểm soát tình hình.

Người đứng đầu WHO cũng cho rằng tinh thần đoàn kết và sự tham gia của người dân địa phương là yếu tố quyết định thành công của các biện pháp phòng chống dịch. Ông nhấn mạnh cộng đồng cần đóng vai trò trung tâm trong mọi nỗ lực ứng phó, đồng thời kêu gọi các đối tác quốc tế tiếp tục hỗ trợ chính phủ Congo trong cuộc chiến chống Ebola.

Bunia, thành phố hơn một triệu dân thuộc tỉnh Ituri, hiện được xem là tâm điểm của đợt bùng phát dịch. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo tốc độ lây lan của virus đang vượt quá khả năng ứng phó hiện nay, bất chấp việc cơ sở hạ tầng y tế đã được tổ chức tốt hơn so với các đợt dịch trước và nguồn viện trợ quốc tế đang liên tục được tăng cường.

Theo số liệu chính thức mới nhất, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận hơn 1.000 trường hợp nghi nhiễm Ebola cùng 223 ca tử vong nghi liên quan đến dịch bệnh. Virus hiện đã lan sang nhiều khu vực ngoài tỉnh Ituri, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ bùng phát trên diện rộng.

Trong khi đó, quốc gia láng giềng Uganda đã xác nhận 9 ca mắc Ebola và 1 trường hợp tử vong. Giới chức y tế khu vực đang tăng cường giám sát biên giới, truy vết tiếp xúc và triển khai các biện pháp kiểm soát dịch nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan sang các quốc gia khác.

Ngọc Liên

Nguồn: Global news/Reuters