Tuân thủ pháp luật để mùa World Cup thành mùa vui

Bóng đá được ví là túc cầu giáo, môn thể thao vua. Tự thân những ngôn từ ấy đã nói lên vẻ đẹp, sự quyến rũ của môn thể thao này. Vậy nên xin hãy tỉnh táo, tiết chế cảm xúc tốt nhất, để bóng đá luôn đẹp, chứ không phải là ác mộng.

Đề cập đến vấn đề này bởi chỉ còn 10 ngày nữa sẽ diễn ra FIFA World Cup 2026 với 104 trận đấu kéo dài hơn 1 tháng. Như thường lê, trước mỗi mùa giải bóng đá, nhất là bóng đá thế giới, nhiều người lại nói đùa với nhau rằng: Lại đến “mùa ra đi”. Chỉ vài từ ngắn ngủi ấy thôi, nhưng chứa đựng biết bao nỗi ám ảnh.

Ám ảnh vì người cá độ bóng đá mất nhà, mất xe, vô gia cư. Ám ảnh vì những cái tên xuất hiện gắn với thông tin người nhảy cầu, nhảy lầu...

Trong nhiều mùa giải bóng đá đã qua cho thấy rất rõ điều đó. Khi mà mùa giải còn chưa kết thúc đã có người cá độ đã phải ra đi vĩnh viễn, người phải đi trốn chủ nợ. Bạo lực gắn với cưỡng đoạt nợ gia tăng làm phức tạp xã hội.

Ở Việt Nam, mọi hành vi cờ bạc, trong đó có cá độ bóng đá bằng tiền là vi phạm pháp luật. Vậy nên, không vì sự mất kiểm soát nhất thời, không vì sự a dua hay muốn thử vận may, mà trở thành người phạm pháp.

Các tổ chức cá độ bóng đá ngày càng tinh vi và thủ đoạn, trong khi nhiều người chơi lại có máu ăn thua, càng thua càng ham gỡ, tìm mọi cách để có tiền chơi bằng việc thế chấp tài sản, vay nợ lãi cao, trộm cướp...

Như thường lệ, trước mỗi mùa giải bóng đá có rất nhiều trang web cá cược và đường dây cá độ công khai mời chào. Dù gần đây nhiều trang web bóng đá lậu, cũng là nơi có đông người xem tham gia cá cược các trận đấu như Xôi lạc TV, Bún chả TV đã bị cơ quan công an đánh sập, nhưng vẫn còn nhiều trang khác. Chúng ta dễ dàng bắt gặp lời mời chào tham gia cá độ trên các trang web không chính thống, mạng xã hội. Có những trang được ngụy trang rất tinh vi đi từ kích thích sự tò mò, hiếu kỳ đến dụ dỗ, mê hoặc người tiếp cận.

Để tham gia cá độ bóng đá thì dễ, nhưng để thoát ra thì không hề dễ dàng. Đã có rất nhiều bài học đắng lòng giành cho người chơi. Cùng với đó rất nhiều hệ lụy xã hội, các bi kịch gia đình đã diễn ra có căn nguyên từ cá độ bóng đá. Vậy nên, người hâm mộ túc cầu hãy thưởng thức môn thể thao vua bằng sự tình yêu đích thực, sự tỉnh táo của lý trí, kiểm soát tốt bản thân, tuân thủ quy định của pháp luật, để những điều ám ảnh sau mỗi mùa bóng đá không còn tái diễn, mà trước mắt là các trận đấu trong khuôn khổ FIFA World Cup 2026.

Hạnh Nhiên