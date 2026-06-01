Thủ tướng Netanyahu ra lệnh tiến sâu vào các khu vực của Hezbollah

Ngày 31/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị quân đội mở rộng hoạt động trên bộ tại Liban nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn, bất chấp lệnh ngừng bắn được công bố hơn sáu tuần trước.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Britannica

Xung đột tại Liban được xem là diễn biến lan rộng lớn nhất từ cuộc đối đầu giữa Iran và Israel. Theo chính phủ Liban, các đợt không kích và lệnh sơ tán của Israel kể từ ngày 2/3 đã khiến hơn 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Hezbollah bắt đầu phóng rocket và máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel từ thời điểm đó để thể hiện sự ủng hộ đối với Iran.

Giới chức Liban cho biết hơn 3.370 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Phía Israel thông báo 24 binh sĩ và 4 dân thường nước này đã tử vong. Hàng chục nghìn cư dân tại miền Bắc Israel cũng phải sơ tán do các cuộc tấn công bằng rocket và máy bay không người lái từ Hezbollah.

Trong diễn biến mới nhất, quân đội Israel tuyên bố đã kiểm soát lâu đài Beaufort có lịch sử khoảng 900 năm tuổi cùng một dãy cao điểm chiến lược ở miền Nam Liban. Hoạt động này diễn ra sau một trong những ngày Hezbollah tiến hành hỏa lực mạnh nhất nhằm vào miền Bắc Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào giữa tháng 4.

Thủ tướng Netanyahu cho biết mục tiêu của chiến dịch là “mở rộng và tăng cường quyền kiểm soát tại những khu vực từng nằm dưới sự kiểm soát của Hezbollah”. Theo quân đội Israel, lực lượng nước này đang tiến sâu hơn về phía sông Zaharani, cách sông Litani khoảng 10 km về phía Bắc.

Trước tình hình bạo lực gia tăng, Pháp đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong ngày 1/6.

Xung đột Israel – Liban khiến hơn 3.370 người đã thiệt mạng. Ảnh: France 24

Quân đội Israel cũng đã phát cảnh báo sơ tán đối với cư dân ở khu vực phía Nam sông Zaharani. Truyền thông nhà nước Liban cho biết ít nhất 8 người thiệt mạng trong các cuộc không kích nhằm vào làng Deir El Zahrani vào đêm 30/5.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố quân đội sẽ duy trì hiện diện tại khu vực lâu đài Beaufort như một phần của vùng đệm an ninh ở miền Nam Liban. Ông nhấn mạnh chiến dịch quân sự vẫn chưa kết thúc và mục tiêu là làm suy giảm năng lực của Hezbollah. Quân đội Israel cho biết một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong chiến dịch. Trong khi đó, Hezbollah và chính phủ Liban chưa đưa ra bình luận chính thức về các diễn biến mới nhất.

Trước diễn biến trên cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp - ông Jean-Noel Barrot cho biết Paris đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) triệu tập một cuộc họp khẩn sau khi lực lượng Israel mở rộng hoạt động trên bộ và kiểm soát lâu đài thời Trung cổ Beaufort ở miền nam Lebanon.

