Iran khẳng định đối thoại với Mỹ vẫn đang tiếp diễn

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 31/5 khẳng định, các cuộc trao đổi với Mỹ vẫn tiếp tục, song cho rằng chưa thể đưa ra bất kỳ kết luận nào cho đến khi các cuộc thảo luận đạt được kết quả cụ thể.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Anadolu Ajansı

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, các cuộc tiếp xúc giữa Tehran và Washington vẫn đang diễn ra bất chấp những đồn đoán trái chiều xuất hiện trong thời gian gần đây. Ông nhấn mạnh chưa thể đưa ra bất kỳ kết luận nào về tiến trình đàm phán khi các cuộc thảo luận chưa đạt được kết quả rõ ràng và cụ thể, đồng thời cho rằng phần lớn các thông tin đang được lan truyền hiện nay chỉ mang tính suy đoán.

Liên quan tiến trình đàm phán, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cùng ngày tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ nếu các quyền và lợi ích của Iran không được bảo đảm. Thời gian qua, giới chức Iran nhiều lần khẳng định nước này sẽ bảo vệ quyền phát triển chương trình hạt nhân dân sự, năng lực phòng vệ cũng như các lợi ích chiến lược liên quan đến eo biển Hormuz.

Cùng với việc tiếp tục các cuộc tiếp xúc ngoại giao, Iran cũng đẩy mạnh các biện pháp củng cố quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz. Quốc hội Iran dự kiến xem xét dự luật chính thức hóa cơ chế quản lý tuyến hàng hải chiến lược này. Trong khi đó, quân đội Iran khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đang thực thi toàn diện quyền kiểm soát eo biển, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp từ các lực lượng quân sự nước ngoài trong khu vực.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi điện đàm với người đồng cấp Oman Sayyid Badr al-Busaidi thảo luận về tình hình eo biển Hormuz và cơ chế quản lý tuyến hàng hải chiến lược này trong tương lai. Ảnh: IRNA

Trước đó, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Oman Sayyid Badr al-Busaidi để thảo luận về tình hình eo biển Hormuz và cơ chế quản lý tuyến hàng hải chiến lược này trong tương lai. Ông Araghchi khẳng định, Iran sẵn sàng tham vấn với các quốc gia láng giềng về vấn đề eo biển Hormuz trên cơ sở luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền quốc gia.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi, Mỹ và Iran sớm đạt được một thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng khu vực. Ông nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là đạt được lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz phù hợp với luật pháp quốc tế, trước khi tiếp tục các cuộc thảo luận sâu rộng hơn về chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo của Iran và các vấn đề an ninh khu vực.

Theo giới quan sát, các tuyên bố mới nhất từ Tehran cho thấy Iran vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Washington, song tiếp tục giữ lập trường cứng rắn đối với những vấn đề được coi là lợi ích cốt lõi của nước này.

Minh Phương