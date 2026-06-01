Xây dựng công dân số cho tương lai

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 bắt đầu từ hôm nay, kéo dài đến hết tháng 6, với chủ đề: “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Trẻ em là tương lai đất nước - những công dân sẽ gánh vác sứ mệnh vẻ vang trong kỷ nguyên vươn mình mà cả dân tộc đang tiến vào.

Trong các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị ban hành gần đây, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, được xác định là quyết sách chiến lược đặc biệt quan trọng. Nghị quyết nhấn mạnh quan điểm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Dù công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em của chúng ta trong thời gian qua đã đạt được rất nhiều thành quả, nhưng bên cạnh đó, chúng ta vẫn day dứt vì vẫn còn nhiều tồn tại, góc khuất. Đặc biệt, những tác động mặt trái và bạo lực trên không gian mạng là một rủi ro mới, đe dọa đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Việc chọn chủ đề cho Tháng hành động vì trẻ em năm nay gắn với mục tiêu đảm bảo hạnh phúc, an toàn cho trẻ, nhất là tạo hành trang để trẻ vững bước trong kỷ nguyên số, chính là hướng tới thực hiện “mục tiêu kép”, vừa tăng cường bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên không gian mạng, vừa nâng cao năng lực số để từng bước hình thành thế hệ công dân số trong tương lai.

Như vậy, việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm nay với một chủ đề rất rõ ràng, thực tế, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể phải xác định rõ những nhiệm vụ đặt ra. Từ đó, hướng vào các trọng tâm công tác chăm sóc trẻ, đó là trang bị cho trẻ những kiến thức, kỹ năng để trẻ nhanh chóng thích ứng và vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên số. Nhất là với ngành giáo dục và các cơ quan chức năng, cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng cho trẻ em. Gia đình, nhà trường và xã hội phải thực sự trở thành “3 trụ cột” đồng hành cùng trẻ em trong thời đại số, trang bị kỹ năng số, kỹ năng sống trên môi trường mạng cho trẻ, giúp các em hình thành kỹ năng và có khả năng “miễn dịch số chủ động” trước những tác động tiêu cực trên không gian mạng.

Chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay không chỉ là khẩu hiệu hành động, còn là thông điệp xuyên suốt thể hiện cam kết mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và toàn thể cộng đồng đối với mục tiêu phát triển toàn diện trẻ em cả về thể chất, tinh thần, trí tuệ, nhân cách, khoa học công nghệ... Đó chính là một bước chuẩn bị chủ động và lâu dài để chúng ta có những công dân số đáp ứng đúng yêu cầu trong tương lai. Vậy nên từ hôm nay, ngay bây giờ, phải có những hành động thiết thực, thực chất, không chỉ xem đó là một chủ đề hành động ngắn hạn trong một tháng ngắn ngủi.

Thái Minh