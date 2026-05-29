Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái gửi thư khen cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai

Ngày 29/5, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã gửi thư khen tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia thực hiện Chiến dịch cao điểm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

Ngoài giờ hành chính, Tổ công tác thu thập dữ liệu đất đai của xã Hoằng Hóa tăng cường thời gian buổi tối để thu thập dữ liệu các thửa đất. Ảnh: Việt Hương

Dưới đây là toàn văn thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái:

Trong thư khen, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quản lý, khai thác, phát huy nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, thời gian qua tỉnh Thanh Hóa đã triển khai chiến dịch với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm cao.

Mặc dù khối lượng công việc lớn, thời gian gấp, điều kiện về dữ liệu, nhân lực, trang thiết bị còn nhiều khó khăn, song các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường, lực lượng Công an, Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa cùng quần chúng Nhân dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ, làm việc với cường độ cao và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tính đến hết ngày 28/5/2026, số lượng thửa đất đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” trên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai (VNLIS) của tỉnh đạt 727.408/1.081.421 thửa, đạt tỷ lệ 67,26%; Thanh Hóa vươn lên đứng thứ 16/34 tỉnh, thành phố về kết quả thực hiện, tăng 17 bậc so với trước khi triển khai chiến dịch. Xét theo tỷ lệ hoàn thành, tỉnh đứng đầu toàn quốc; riêng đất ở sạch Nhóm 1 “đúng - đủ - sạch - sống” đạt 508.515 thửa, chiếm 58,29%, đứng thứ 5 toàn quốc.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, minh bạch hóa thông tin trong lĩnh vực đất đai, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp và yêu cầu phát triển của tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và quần chúng nhân dân đã trực tiếp tham gia thực hiện Chiến dịch.

Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành và các lực lượng tham gia tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành Chiến dịch cao điểm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh trước ngày 30/6/2026. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời lựa chọn, khen thưởng các tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả nhằm động viên, khích lệ và lan tỏa tinh thần tận tụy, nỗ lực vượt khó trong toàn hệ thống chính trị.