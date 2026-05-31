Đông Á Thanh Hóa quyết tâm giành điểm trước Ninh Bình

Vòng 25 LPBank V.League 2025/26 sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Đông Á Thanh Hóa và Ninh Bình trên sân Thanh Hóa lúc 18 giờ ngày 31/5. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn hai vòng đấu, đây là trận đấu mang ý nghĩa rất lớn với cả hai đội khi mỗi bên đều đang theo đuổi những mục tiêu riêng.

Không khí đầy hứng khởi trong buổi tập ngày 30/5 của đội bóng xứ Thanh.

Sau trận hòa 1-1 với HAGL ở vòng 24, Đông Á Thanh Hóa tiếp tục phải đối mặt với áp lực trong cuộc đua trụ hạng. Đội bóng xứ Thanh hiện có 25 điểm và vẫn chưa chính thức bảo đảm suất ở lại V.League mùa tới. Đang có lợi thế nhất định so với nhóm cuối bảng, chỉ cần thêm một điểm nữa, Đông Á Thanh Hoá có thể tiến rất gần đến mục tiêu trụ hạng.

Điểm tựa lớn nhất của Đông Á Thanh Hóa ở trận đấu này là lợi thế sân nhà cùng tinh thần quyết tâm cao. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ do điều khoản trong hợp đồng cho mượn từ Ninh Bình. Đây là tổn thất đáng kể khi chân sút sinh năm 2004 đã ghi 4 bàn thắng và có nhiều đóng góp quan trọng cho đội bóng mùa này.

HLV Mai Xuân Hợp sẽ không có sự phục vụ của Ngọc Mỹ ở trận đấu tới.

Bù lại, Đông Á Thanh Hoá sẽ đón chào sự trở lại của Nguyễn Bá Tiến, Đoàn Ngọc Hà và ngoại binh Matias Belli. Những sự bổ sung này giúp đội chủ nhà có thêm phương án về nhân sự để hướng tới mục tiêu giành điểm.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Ninh Bình hành quân đến Thanh Hóa với quyết tâm rất lớn. Trận hòa trước Công an TP HCM ở vòng đấu trước khiến đội bóng cố đô đánh mất vị trí trong nhóm dẫn đầu và gặp bất lợi trong cuộc đua giành huy chương. Chính vì vậy, mục tiêu của họ không gì khác ngoài chiến thắng.

HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có màn ra mắt CLB Ninh Bình trên sân Thanh Hóa.

Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu đầu tiên của tân HLV Chu Đình Nghiêm trên cương vị thuyền trưởng Ninh Bình. Sự xuất hiện của chiến lược gia giàu kinh nghiệm này được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức, Geovane hay Gustavo.

Xét về chất lượng đội hình, Ninh Bình được đánh giá cao hơn với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa đang gặp khó khăn nhất định về phong độ khi chưa thắng trong ba vòng đấu gần đây.

Đội bóng xứ Thanh đầy quyết tâm hướng đến trận đấu cuối cùng trên sân nhà mùa này.

Trong hoàn cảnh buộc phải có điểm để sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng, Đông Á Thanh Hóa chắc chắn sẽ nhập cuộc với tinh thần chiến đấu cao nhất. Sự cổ vũ của khán giả nhà cũng được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ xứ Thanh.

Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Đông Á Thanh Hóa trên sân nhà ở mùa giải 2025/26. Bên cạnh ý nghĩa về mặt chuyên môn, trận đấu còn mang nhiều cảm xúc khi nhiều khả năng tiền vệ kỳ cựu Lê Quốc Phương sẽ được trao cơ hội đá chính. Sau khi mùa giải khép lại, cầu thủ gắn bó nhiều năm với bóng đá Thanh Hóa dự kiến sẽ chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu.

Trận gặp Ninh Bình sẽ là màn chia tay của Lê Quốc Phương với người hâm mộ quê hương trên sân Thanh Hóa.

Một thế trận chặt chẽ, giàu tính chiến thuật nhiều khả năng sẽ được tạo ra. Trong ngày khán giả xứ Thanh có thể được chứng kiến những phút cuối cùng của Lê Quốc Phương trên sân Thanh Hóa trước khi anh khép lại sự nghiệp thi đấu, đội bóng xứ Thanh chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để giữ lại một kết quả thuận lợi trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Hoàng Sơn