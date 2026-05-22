Từ Sầm Sơn đến các miền di sản xứ Thanh

Trong định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn,Thanh Hóa tập trung đẩy mạnh liên kết các không gian du lịch nội tỉnh; trọng tâm là kết nối đô thị du lịch biển Sầm Sơn với các di sản văn hóa, lịch sử và danh thắng nổi tiếng hấp dẫn của xứ Thanh. Việc gắn kết này mở ra cơ hội cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong hành trình “bứt phá” của ngành công nghiệp không khói.

Diện mạo Sầm Sơn ngày càng đổi thay thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Sầm Sơn không chỉ được thiên nhiên ưu ái ban tặng bờ cát trải dài cùng làn nước trong xanh, lý tưởng cho các hoạt động nghỉ dưỡng và giải trí, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa độc đáo. Những di tích lịch sử, lễ hội dân gian và phong tục đặc trưng của cư dân vùng biển được gìn giữ và phát huy. Nhờ sức hút đó, mỗi năm Sầm Sơn đón hàng triệu lượt khách đến tham quan và trải nghiệm. Đặc biệt, với hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, từ đây du khách có thể dễ dàng khởi hành khám phá các điểm đến tiêu biểu của xứ Thanh. Sự kết nối này không chỉ tạo hành trình khám phá đa dạng cho du khách mà còn khẳng định vị thế của Sầm Sơn như một “trạm trung chuyển” quan trọng, kết nối du lịch biển và du lịch văn hóa - lịch sử, góp phần đưa du lịch Sầm Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc gia.

Khi đến với tuyến du lịch Sầm Sơn - Di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Đền Bà Triệu, du khách được chiêm ngưỡng công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo được dựng từ thời vua Lý Nam Đế, để tưởng nhớ công lao của nữ anh hùng Triệu Thị Trinh - người có công đánh đuổi quân Đông Ngô. Di tích này, nằm gần Quốc lộ 1A, ngay dưới chân núi Gai, thôn Phú Điền, xã Triệu Lộc cách TP Thanh Hóa cũ gần 18km về phía Bắc và cách Hà Nội khoảng 140km. Đền được xây dựng theo kiến trúc nội công ngoại quốc với ba tòa nhà chính gồm tiền đường, trung đường và hậu cung làm trung tâm. Với những giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, năm 2014, đền Bà Triệu được công nhận là di tích quốc gia. Năm 2023, lễ hội đền Bà Triệu được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Anh Phạm Nguyên Anh, phường Phủ Lý (Ninh Bình) - du khách trải nghiệm tuyến du lịch Sầm Sơn - Di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Đền Bà Triệu, chia sẻ: "Gia đình tôi vừa có một hành trình đầy ấn tượng khi kết hợp nghỉ dưỡng biển tại Sầm Sơn với chuyến hành hương về nguồn tại đền Bà Triệu. Nếu Sầm Sơn mang đến sự sôi động, hiện đại của một đô thị du lịch cao cấp, thì đền Bà Triệu lại mở ra không gian tĩnh lặng và giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về khí phách anh hùng của nữ tướng Triệu Thị Trinh và truyền thống yêu nước của dân tộc. Tôi tin rằng đây sẽ là tuyến du lịch trọng điểm của xứ Thanh, thu hút những du khách vừa muốn tận hưởng thiên nhiên, vừa muốn bồi đắp kiến thức lịch sử, văn hóa.

Cùng với tuyến du lịch Sầm Sơn - Di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Đền Bà Triệu, khi đến Sầm Sơn, du khách còn được trải nghiệm các tuyến du lịch khác như: Sầm Sơn- Thành Nhà Hồ (xã Tây Đô) - suối cá thần Cẩm Lương (xã Cẩm Tú); Sầm Sơn - Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn);... Ngoài ra, còn một số tour, tuyến du lịch kết nối Sầm Sơn với nhiều thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng, như: Vườn Quốc gia Bến En, Vườn Quốc gia Xuân Liên, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông...

Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ và các khu di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Chúng tôi xác định bảo tồn di sản phải song hành với phát triển du lịch bền vững. Việc kết nối Sầm Sơn với các di tích do đơn vị quản lý không chỉ giúp đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng, tạo nguồn lực tái đầu tư cho di sản. Để hiện thực hóa mục tiêu này, trong dịp cao điểm hè 2026, ban quản lý đã chủ động xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn kết nối với vùng phụ cận. Đồng thời, chúng tôi đẩy mạnh chương trình kích cầu qua việc giảm 20% giá vé tham quan cho các đoàn khách theo tour và miễn phí hoàn toàn dịch vụ thuyết minh, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách du lịch".

Hiện nay, việc kết nối du lịch biển Sầm Sơn với các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh là một hướng đi chiến lược, góp phần gia tăng trải nghiệm và sự hài lòng cho du khách. Nắm bắt xu hướng này, nhiều đơn vị lữ hành đã chủ động xây dựng các tour, tuyến đa dạng, tư vấn cho khách hàng những hành trình trải nghiệm mới mẻ thay vì chỉ thuần túy nghỉ dưỡng tắm biển như trước đây. Các chương trình thường được thiết kế linh hoạt, kết hợp giữa việc tận hưởng không gian biển hiện đại với các hoạt động tìm hiểu cội nguồn tại Di sản Thành Nhà Hồ; suối cá thần Cẩm Lương; Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh; Di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Đền Bà Triệu...

Bà Phan Thị Hà, Phó Giám đốc Phát triển sản phẩm tour nội địa, Inbound và Outbound của Công ty CP Thương mại và Du lịch Lê Gia, cho biết: Nhận thức rõ trách nhiệm trong việc bảo tồn và quảng bá các giá trị di sản của xứ Thanh, thời gian qua, Công ty CP Thương mại và Du lịch Lê Gia đã chủ động xây dựng và tư vấn các chương trình tour tham quan đặc sắc, đưa du khách đến với các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đơn vị đã tích cực kết nối với các doanh nghiệp dịch vụ, lữ hành ngoại tỉnh để thiết lập các tour liên kết vùng, đưa du khách khắp cả nước về miền di sản xứ Thanh. Thông qua những nỗ lực này, công ty không chỉ mong muốn mang lại trải nghiệm ý nghĩa cho khách hàng mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch địa phương, khẳng định vị thế của các di sản văn hóa trong dòng chảy du lịch hiện đại. Ngoài ra, công ty cũng xây dựng tour ghép lẻ hàng ngày từ Sầm Sơn đến các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trong tỉnh, tạo điều kiện cho những nhóm khách ít người hoặc du khách đơn lẻ có cơ hội được khám phá, trải nghiệm tại các di sản trên địa bàn tỉnh.

Những năm gần đây, các cấp, ngành và đơn vị lữ hành đã chủ động khảo sát, xây dựng thêm nhiều tuyến du lịch kết nối từ Sầm Sơn đến các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh. Nhờ việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch và giảm dần tính mùa vụ, Thanh Hóa đã và đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch biển hàng đầu khu vực Bắc Trung bộ và cả nước. Minh chứng rõ nét là năm 2025, toàn tỉnh đón hơn 16,28 triệu lượt khách với doanh thu đạt 45.606 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón khoảng 5,64 triệu lượt khách (tăng 6,9% so với cùng kỳ), doanh thu ước đạt 10.694 tỷ đồng (tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2025), đạt 21,6% kế hoạch năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng Phòng Quản lý Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết: Để phát huy hiệu quả việc kết nối Sầm Sơn với các di tích lịch sử, văn hóa nói riêng và các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh nói chung, cần hình thành các tour liên kết chất lượng, hấp dẫn, gồm: liên kết biển - văn hóa - tâm linh (Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, Đền Bà Triệu...); liên kết biển - sinh thái - cộng đồng (Pù Luông - Bến En, bản Mạ, suối cá...); liên kết biển - đô thị - công nghiệp (phường Hạc Thành; Khu Công nghiệp Nghi Sơn...). Trên cơ sở đó, lựa chọn doanh nghiệp uy tín, đủ năng lực để khai thác thường xuyên. Chú trọng thu hút các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm bổ trợ để kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Việc lưu trú lâu hơn chính là tiền đề thúc đẩy nhu cầu tham gia các tour liên kết nội tỉnh. Đồng thời, triển khai xây dựng bản đồ số du lịch Thanh Hóa, giới thiệu rộng rãi các điểm đến du lịch, từ đó tạo nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách. Trên cơ sở đó tổ chức các chiến dịch truyền thông với chủ đề “Thanh Hóa - một hành trình nhiều trải nghiệm”; “Đến Sầm Sơn khám phá xứ Thanh,”... góp phần thu hút khách du lịch khám phá bức tranh "Hương sắc bốn mùa” của du lịch xứ Thanh. Đây cũng chính là định hướng lớn của tỉnh Thanh Hóa trong phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn tăng trưởng kinh tế bền vững với bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

