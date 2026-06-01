Liên minh AUKUS điều chỉnh chương trình tàu ngầm hạt nhân

Ngày 31/5 Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles công bố, Australia sẽ nhận toàn bộ ba tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân dưới dạng tàu đã qua sử dụng từ Mỹ theo thỏa thuận AUKUS được điều chỉnh, thay vì kết hợp giữa tàu mới và tàu cũ như kế hoạch ban đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles. Ảnh: The Australia

Phát biểu với báo giới, ông Marles cho biết việc thay đổi phương án mua sắm sẽ giúp Australia tiết kiệm đáng kể chi phí trong quá trình triển khai chương trình tàu ngầm chiến lược. Theo kế hoạch được công bố khi AUKUS được thành lập năm 2021, Canberra dự kiến tiếp nhận ít nhất hai tàu ngầm lớp Virginia đã qua sử dụng và một tàu mới do Mỹ đóng.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles nói: “Trong bối cảnh đây là dự án hết sức phức tạp, chúng tôi cần ưu tiên sự đơn giản trong quá trình triển khai”. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Australia đồng thời cho biết cả 3 tàu ngầm sẽ thuộc cùng một lớp.

Tuy nhiên, theo thỏa thuận sửa đổi mới nhất, Australia sẽ mua ba tàu ngầm lớp Virginia đã qua sử dụng từ Mỹ. Chính phủ ba nước tham gia AUKUS gồm Mỹ, Anh và Australia cho biết sự điều chỉnh này nhằm đơn giản hóa công tác quản lý chuỗi cung ứng, giảm yêu cầu về vận hành và bảo dưỡng, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả chi phí.

AUKUS là liên minh an ninh được thành lập năm 2021 giữa Mỹ, Anh và Australia, với trọng tâm là tăng cường hợp tác quốc phòng và chia sẻ công nghệ quân sự tiên tiến. Chương trình phát triển hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được xem là dự án trọng điểm của liên minh này, giúp nâng cao năng lực răn đe và tác chiến của Australia trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Liên minh AUKUS điều chỉnh chương trình tàu ngầm hạt nhân. Ảnh: Militarnyi.com

Theo các cam kết tài chính đã được công bố trước đó, Anh dự kiến đầu tư khoảng 4 tỷ bảng Anh (tương đương 5,3 tỷ USD) cho chương trình, trong khi Mỹ dành khoảng 17,5 tỷ USD. Về phía Australia, tổng mức đóng góp cho dự án được ước tính vượt 30 tỷ đô la Australia, tương đương khoảng 20,7 tỷ USD.

Giới chức các nước tham gia AUKUS cho rằng việc điều chỉnh kế hoạch mua sắm sẽ không làm thay đổi các mục tiêu chiến lược của chương trình, đồng thời góp phần bảo đảm tiến độ triển khai và giảm áp lực đối với chuỗi cung ứng quốc phòng trong thời gian tới.

Theo AFP, Hải quân Mỹ hiện sở hữu 24 tàu ngầm lớp Virginia, nhưng các nhà máy đóng tàu của nước này đang gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng mục tiêu sản xuất 2 tàu mới mỗi năm. Chương trình tàu ngầm AUKUS là trụ cột trong chiến lược quốc phòng của Australia và theo dự báo của Canberra có thể tiêu tốn tới 235 tỷ USD trong vòng 30 năm.

Lê Hà.