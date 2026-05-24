Quản lý cảm xúc

Trước ngày bế giảng năm học, con gái chuyển câu hỏi của các bạn trong lớp: “Năm nay phụ huynh cho đi du lịch ở đâu”. Tôi lắc đầu nói: “Năm nay nghỉ”.

Con bé có vẻ không hài lòng. Nó nói rằng bố làm chi hội trưởng phụ huynh mà không quyết được cái việc bé tý ấy. Con sẽ nói với các bạn sao đây.

Tôi biết con mình không dễ dàng gì để trả lời với các bạn trong lớp. Trước đó, chuẩn bị kết thúc năm học, nó tin tưởng tôi và các phụ huynh trong chi hội sẽ đồng ý với việc đi du lịch cuối năm như những lần trước, nên dễ dàng nhận lời đề nghị của các bạn trong lớp.

Cái khó của con chỉ một phần, nhưng cái khó của những người lớn trong chi hội phụ huynh của lớp thì nhiều hơn thế. Phải làm sao để những đứa trẻ không thất vọng về phụ huynh, nhưng cũng không vi phạm quy định của nhà trường.

Tôi giật mình nghĩ lại việc mới năm ngoái chi hội phụ huynh phải lập báo cáo giải trình, phải ngồi dự và trả lời nhiều câu hỏi ở những hội nghị không mong muốn để làm rõ những chuyến đi du lịch, những khoản chi từ quỹ lớp theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Chuyện bắt đầu từ ý kiến của một bộ phận phụ huynh trong trường về những chuyến đi du lịch của học sinh với chi phí quá nhiều và có tính đua đòi.

Những chuyến du lịch dài ngày, những thứ được gọi là hoạt động “ngoại khóa” trong chương trình nhưng phụ huynh phải nộp tiền đang trở nên nhiều hơn ở không ít trường học. Nhiều phụ huynh đồng tình và cổ vũ cho việc làm ấy, nhưng họ đã bao giờ đặt mình vào những hoàn cảnh khác trong lớp chưa?.

Nhiều phụ huynh cố gắng để con được giống các bạn. Họ đã phải nỗ lực để có tiền nuôi con ăn học suốt năm học và khi con nghỉ hè bố mẹ vẫn còn phải vất vả kiếm tiền để con đi đây đi đó, thậm chí mức chi tiêu lên tới 5 đến 6 triệu đồng/học sinh. Trong khi đó, phần lớn những đứa trẻ thì chỉ biết được đi du lịch là thích rồi.

Việc có những nhà trường cấm giáo viên cùng với chi hội phụ huynh tổ chức cho học sinh đi du lịch hoặc tham gia vào các hoạt động du lịch của học sinh, không chỉ nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho nhiều gia đình, mà còn để giảm bớt những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình du lịch hoặc hoạt động dã ngoại không an toàn. Nhưng việc làm ấy lại chưa được nhiều chi hội phụ huynh ủng hộ, những đứa trẻ vẫn cứ suy nghĩ rằng lớp này, trường kia đi du lịch được, thì mình cũng thế.

Dành yêu thương cho con trẻ là việc cần, nhưng phải đúng cách. Sự định hướng tốt về lối sống, quản lý cảm xúc, cách chi tiêu đồng tiền sẽ giúp các con có hành trang tốt hơn để bước vào đời. Nhất là những đứa trẻ, đừng vì những lớp khác, trường khác được phụ huynh tổ chức đi du lịch mà gây áp lực lên người lớn.

Hạnh Nhiên