Thực hiện tốt nhiệm vụ sắp xếp thôn, tổ dân phố để gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn

Chiều 31/5, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị nghe báo cáo về phương án, tiến độ triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn 11 phường: Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Quang, Nguyệt Viên, Đông Sơn, Đông Tiến, Quảng Phú, Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Quang Trung.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành chức năng và lãnh đạo các phường nêu trên.

Dự kiến sau sắp xếp, 11 phường có 274 tổ dân phố

Theo số liệu tổng hợp, 11 phường: Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Quang, Nguyệt Viên, Đông Sơn, Đông Tiến, Quảng Phú, Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Quang Trung hiện có 580 tổ dân phố với 208.645 hộ gia đình, 775.741 nhân khẩu.

Bình quân mỗi phường có 53 tổ dân phố, mỗi tổ dân phố có 360 hộ gia đình. Trong đó, tổ dân phố Quang Trung 2, phường Hạc Thành có số lượng hộ nhiều nhất (1.495 hộ); tổ dân phố 12, phường Quang Trung có ít nhất với 58 hộ.

Đến ngày 31/5/2026, các tổ dân phố thuộc 11 phường đang bố trí 1.182 người hoạt động không chuyên trách và người tham gia giúp việc ở tổ dân phố (chưa bao gồm thành viên tổ bảo đảm an ninh trật tự).

Theo phương án, kế hoạch, 11 phường sẽ thực hiện sắp xếp 537/580 tổ dân phố thành 231 tổ dân phố mới, giảm 306 tổ dân phố (52,8%); có 43/580 tổ dân phố đã bảo đảm tiêu chí không thực hiện sắp xếp. Sau khi sắp xếp, 11 phường có 274 tổ dân phố.

Qua tổng hợp phương án chi tiết của 11 phường, sau khi sắp xếp, quy mô tổ dân phố được nâng lên rõ rệt, có 273/274 tổ dân phố bảo đảm tiêu chí về số hộ gia đình, đạt 99,6%; chỉ còn 1 tổ dân phố thuộc phường Quang Trung chưa bảo đảm tiêu chí số hộ theo quy định.

Về tên gọi tổ dân phố, các phường đã nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng, bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, thuận tiện trong quản lý, đồng thời tôn trọng yếu tố lịch sử, truyền thống, địa danh; có 272/274 tổ dân phố (99,3%) đặt theo tên của tổ dân phố trước khi sắp xếp, 2 tổ dân phố thay đổi tên (đặt tên tổ dân phố theo số thứ tự).

Quá trình xây dựng phương án, kế hoạch cho thấy các địa phương đã chủ động, nghiêm túc triển khai việc sắp xếp tổ dân phố, cơ bản bảo đảm đúng định hướng, tiêu chí và phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Tuy nhiên, theo đại diện các địa phương vẫn còn một số vấn đề liên quan đến việc bố trí nhân sự; đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở sau khi sắp xếp... cần được tháo gỡ, làm rõ để thực hiện hiệu quả chủ trương này.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Trước yêu cầu thực tiễn đặt ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong yêu cầu các địa phương bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để thực thi hiệu quả chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Đồng chí nhấn mạnh: Sắp xếp thôn, tổ dân phố không phải là mệnh lệnh hành chính đơn thuần hay phép cộng cơ học, mà cần linh hoạt, tính toán nhiều yếu tố, đặc biệt là việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý khi tổ dân phố, thôn mới rộng hơn về diện tích, lớn hơn về quy mô dân số cùng với mục tiêu phát triển ngày càng cao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Cùng với việc tổ chức sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; nhiệm vụ sắp xếp thôn, tổ dân phố là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong tháng 6/2026.

Thời gian cho nhiệm vụ này không còn nhiều, do vậy, các địa phương cần nhận diện rõ những thuận lợi, khó khăn, bám sát thực tiễn cũng như chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện cụ thể, chi tiết.

Đồng chí lưu ý, trong quá trình xây dựng phương án, các địa phương cần đặc biệt chú trọng đến việc bố trí nhân sự quản lý thôn, tổ dân phố mới bảo đảm điều kiện, đủ năng lực về chuyên môn, có kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, quan tâm làm tốt cơ chế, chính sách; triển khai các bước lấy ý kiến Nhân dân theo quy định...

Mục tiêu hướng tới của việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là tạo dựng khối đoàn kết toàn dân, để mọi hoạt động được gần dân hơn, sát dân hơn, phục vụ Nhân dân tốt hơn và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Phong Sắc