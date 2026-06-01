Thủ tướng Séc: Khó hoàn thành cam kết chi tiêu quốc phòng với NATO

Ngày 31/5, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis cho biết, nước này có thể sẽ không đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng tương đương 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay, bất chấp các cam kết đã đưa ra với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis. Ảnh: BBC

Trả lời phỏng vấn báo Financial Times, Thủ tướng Séc Andrej Babis khẳng định, chính phủ sẽ nỗ lực thực hiện các nghĩa vụ của mình, song thừa nhận tình trạng thâm hụt ngân sách đang tạo ra nhiều sức ép đối với khả năng tăng chi tiêu quân sự. Theo ông, ngân sách nhà nước hiện chịu ảnh hưởng từ các khoản chi lớn được triển khai dưới thời chính phủ tiền nhiệm.

Nhà lãnh đạo Séc cho rằng, các cuộc thảo luận trong NATO nên tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao năng lực quân sự thực tế của các nước thành viên thay vì chỉ dựa trên các chỉ tiêu chi tiêu tính theo tỷ lệ GDP. Theo ông Babis, những con số này có thể không phản ánh đầy đủ mức độ đóng góp thực chất của từng quốc gia đối với sức mạnh chung của liên minh.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Babis tái khẳng định cam kết của Praha đối với mục tiêu mới của NATO là nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 3,5% GDP vào năm 2035.

Tuyên bố của Thủ tướng Babis được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những bất đồng tại Séc về chính sách quốc phòng. Tổng thống Séc Petr Pavel nhiều lần cảnh báo mức chi tiêu quân sự hiện nay chưa tương xứng với các thách thức an ninh ngày càng gia tăng cũng như các cam kết của nước này với NATO.

Lực lượng phòng vệ gồm 40.000 binh sĩ của NATO đã được huy động để đáp trả sự can thiệp của Nga vào Ukraine. Ảnh: AFP

Theo kế hoạch ngân sách, chi tiêu quốc phòng của Séc năm 2026 dự kiến đạt khoảng 155 tỷ korun, tương đương 1,73% GDP, thấp hơn mục tiêu 2% mà NATO đặt ra cho các nước thành viên.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục kêu gọi các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng. Giới phân tích cho rằng, việc một số quốc gia châu Âu gặp khó khăn trong việc đáp ứng các mục tiêu chi tiêu quân sự có thể tiếp tục là thách thức đối với NATO.

