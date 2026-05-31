Anh, Mỹ và Australia hợp tác phát triển phương tiện dưới nước không người lái

Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Mỹ và Australia đã công bố kế hoạch hợp tác phát triển và triển khai các công nghệ phương tiện dưới nước không người lái thế hệ mới, nhằm tăng cường an ninh hàng hải và bảo vệ hạ tầng dưới biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey thông báo London sẽ đầu tư 150 triệu bảng Anh để triển khai dự án trong khuôn khổ AUKUS. ẢNh: AOL

Thông báo được đưa ra bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore, trong khuôn khổ liên minh an ninh ba bên AUKUS giữa Anh, Mỹ và Australia.

Phát biểu tại sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói: “Hôm nay, chúng tôi công bố dự án trọng điểm đầu tiên thuộc Trụ cột 2 của AUKUS, tập trung phát triển và triển khai các phương tiện không người lái dưới nước tiên tiến (UUV). Dự án sẽ phát triển các hệ thống tải trọng đa nhiệm có khả năng thích ứng cao cho UUV, nhằm tăng cường năng lực tác chiến dưới biển và duy trì lợi thế hàng hải của ba nước thành viên AUKUS...”

Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey khẳng định dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực phòng thủ của các nước đối tác, đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho rằng việc tiếp nhận các tàu ngầm đã qua sử dụng của Mỹ sẽ giúp Australia tiết kiệm chi phí và đơn giản hóa quá trình tăng cường năng lực hải quân. Ảnh: Getty Images.

Theo kế hoạch, hệ thống UUV mới dự kiến sẽ sẵn sàng triển khai từ năm 2027. Công nghệ này được thiết kế để hỗ trợ giám sát và bảo vệ các tuyến cáp viễn thông và đường ống năng lượng dưới biển, vốn đóng vai trò quan trọng đối với hạ tầng kinh tế và an ninh của nhiều quốc gia.

Nhiều nước châu Âu, trong đó có Anh, phụ thuộc vào mạng lưới cáp và đường ống dưới biển để duy trì hoạt động truyền tải điện, khí đốt và dữ liệu internet. Các sự cố hoặc hư hại đối với những tuyến kết nối này có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến thông tin liên lạc và chuỗi cung ứng năng lượng.

Trong những năm gần đây, vấn đề bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển ngày càng được quan tâm sau một số vụ đứt cáp và hư hại đường ống tại các vùng biển chiến lược. Một số quốc gia phương Tây từng bày tỏ lo ngại về các hoạt động có thể gây rủi ro đối với những hệ thống này, mặc dù nguyên nhân của nhiều sự cố vẫn còn là chủ đề điều tra và tranh luận.

Thanh Hằng

Nguồn: Euronews.