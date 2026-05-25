Đừng phó mặc cho sự may rủi

Vụ tai nạn lao động khiến 3 người chết tại khu vực mỏ đá ở xã Cẩm Tú ngay trong tháng 5 - Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động khẩn cấp.

Công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra về an toàn lao động được các cơ quan chức năng tiến hành thường xuyên, liên tục, tần suất ngày càng tăng, nhưng tai nạn vẫn xảy ra, ngày một nhiều hơn. Số vụ tai nạn, số người tử vong, thương tích do tai nạn lao động đang đối nghịch với các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Xin minh chứng từ con số thống kê: Năm 2025 toàn tỉnh xảy ra 23 vụ tai nạn lao động, làm 21 người chết, 5 người bị thương nặng, tăng 15 vụ so với năm 2024. Mới chỉ hơn 4 tháng đầu năm 2026 toàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ tai nạn lao động làm 12 người tử vong. Số vụ bằng gần nửa số vụ của năm 2025, nhưng số người chết vượt hơn nửa số người chết của cả năm 2025.

Sau những con số thống kê là câu hỏi, liệu nhiều chủ doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ an toàn lao động như cam kết. Những cái chết thương tâm, những biện pháp tuyên truyền từ cơ quan chức năng đã thực sự lay thức, đánh động họ? Dường như các biện pháp bảo đảm an toàn thực sự cho người lao động ở phạm vi nào đó còn bị xem nhẹ so với lợi nhuận của doanh nghiệp. Bởi, để đầu tư hệ thống an toàn vệ sinh lao động quy chuẩn, số kinh phí mà chủ doanh nghiệp phải bỏ ra không nhỏ. Mặt khác, có chủ doanh nghiệp quan niệm việc tai nạn lao động chỉ là không may, xác suất thấp, nên việc thực hiện biện pháp an toàn lao động thường chỉ mang tính đối phó hoặc dễ dàng bị bỏ qua.

Phải luôn nhớ rằng, một khi có tai nạn lao động ở mức chết người xảy ra, việc khắc phục hậu quả vô cùng nghiêm trọng, tốn kém hơn nhiều lần so với việc đầu tư hệ thống trang thiết bị bảo hộ lao động quy chuẩn để phòng ngừa. Chưa kể chủ doanh nghiệp và người liên quan còn phải đối diện tình huống pháp lý bất lợi.

Vậy nên, thay cho việc tính toán lợi ích cho mình, người sử dụng lao động cần chủ động đảm bảo an toàn cho người lao động để tránh những tốn kém, phiền hà có thể xảy ra. Doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, trong đó có pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, trên hết là doanh nghiệp văn hóa, doanh nghiệp vì cộng đồng, lợi ích kinh tế cũng sẽ đến nhiều hơn từ chính điều đó.

Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã nhấn mạnh: Thông điệp xuyên suốt của chúng ta là “không được đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng kinh tế". Tháng hành động không chỉ là một sự kiện phát động, mà phải trở thành động lực đổi mới mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi người lao động.

Người sử dụng lao động phải luôn nhớ điều đó, đừng tặc lưỡi phó mặc cho sự may rủi.

Thái Minh