Căng thẳng leo thang, Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Kuwait

Bloomberg dẫn một nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết, Iran đã bắn tên lửa vào căn cứ không quân Ali Al Salem của Mỹ ở Kuwait. Vụ tấn công đã làm hư hại nghiêm trọng hoặc phá hủy 2 máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ tại căn cứ, trị giá ước tính khoảng 30 triệu USD.

Căn cứ không quân Ali Al Salem tại Kuwait là một trong những đầu mối trọng yếu hỗ trợ các chiến dịch không quân của Mỹ ở Vùng Vịnh. Ảnh: Không quân Mỹ.

Theo nguồn tin, lực lượng phòng không Kuwait đã đánh chặn tên lửa Fateh-110 của Iran, nhưng các mảnh vỡ rơi xuống đã trúng vào căn cứ và làm bị thương khoảng 5 người, bao gồm các nhà thầu và quân nhân. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hiện chưa đưa ra bình luận. Nếu được xác nhận, đây là vụ tấn công thứ hai của Iran trong tuần này nhằm vào căn cứ của Mỹ ở Kuwait.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã nhắm mục tiêu vào một “căn cứ không quân của Mỹ” để đáp trả cuộc tấn công của lực lượng Mỹ vào một địa điểm gần sân bay ở thành phố Bandar Abbas, miền Nam Iran vào rạng sáng 28/5. IRGC cảnh báo Iran sẽ không bỏ qua bất kỳ “hành động gây hấn nào”, đồng thời nhấn mạnh các hành động quân sự tiếp theo của Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng “quyết đoán hơn”.

Thông báo của IRGC không tiết lộ vị trí của căn cứ quân sự Mỹ bị tấn công. Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, Kuwait, một đồng minh của Mỹ, tuyên bố đang đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Kuwait là nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự, đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tác chiến của Washington tại khu vực Trung Đông.

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh-110, một trong những dòng tên lửa chiến thuật chủ lực của Iran. Ảnh: Wikipedia.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Fateh-110 của Iran là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng mang theo đầu đạn nặng 500kg. Kể từ đầu xung đột, Tehran đã phóng hơn 1.850 tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu xung quanh khu vực để đáp trả Mỹ. Cuộc chiến đã tiêu tốn một lượng lớn kho đạn dược giá trị của Mỹ, như các tên lửa hành trình JASSM-ER và Tomahawk, cũng như các tên lửa đánh chặn bao gồm THAAD, Patriot PAC-3 và SM-3 Block IIA.

Báo cáo thương vong mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chiến dịch này đã khiến 14 quân nhân Mỹ thiệt mạng và 409 người bị thương. Đến nay, thỏa thuận gia hạn ngừng bắn giữa Washington và Tehran vẫn chưa được ký kết, trong khi các vụ tấn công trả đũa tiếp tục làm gia tăng nguy cơ xung đột leo thang trên toàn khu vực.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.