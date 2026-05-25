Triều Tiên triệu tập Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương đảng vào cuối tháng 6

Bích Hồng
(Baothanhhoa.vn) - Triều Tiên dự kiến tổ chức Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động vào cuối tháng 6 nhằm đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ trong nửa đầu năm 2026 và thảo luận phương hướng thời gian tới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang thúc đẩy các biện pháp tiếp nối sau Đại hội đảng và sửa đổi Hiến pháp.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tham dự Hội nghị toàn thể Đảng Lao động được tổ chức vào tháng 12/2025. Ảnh: Yonhap News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/5 cho biết Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên đã thông qua quyết định triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa IX vào cuối tháng 6 tới.

Theo KCNA, hội nghị sẽ tiến hành “đánh giá giữa kỳ việc thực hiện các chính sách của đảng và nhà nước trong năm 2026”, đồng thời thảo luận kế hoạch công tác cho nửa cuối năm cùng một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị lần này diễn ra sau khi Triều Tiên hoàn tất Đại hội đảng lần thứ IX hồi tháng 2 – sự kiện chính trị lớn nhất của nước này trong năm – và đang triển khai các biện pháp tiếp nối liên quan.

Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên được xem là cơ chế hoạch định chính sách chủ chốt, nơi thảo luận và thông qua các vấn đề lớn trong và ngoài nước theo từng giai đoạn. Những năm gần đây, hội nghị thường được tổ chức định kỳ vào cuối tháng 6 và cuối tháng 12, ngoài ra có thể triệu tập khi xuất hiện các vấn đề quan trọng.

Mặc dù hội nghị lần này được công bố với nội dung trọng tâm là tổng kết 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng thời gian tới, giới quan sát cũng chú ý khả năng Bình Nhưỡng đưa ra tín hiệu mới liên quan chính sách đối ngoại, đặc biệt là quan hệ liên Triều và quan hệ với Mỹ.

Trước đó, tại Đại hội đảng hồi tháng 2, Triều Tiên đã sửa đổi điều lệ đảng. Đến tháng 3, nước này tiếp tục sửa đổi Hiến pháp thông qua kỳ họp Hội đồng Nhân dân Tối cao.

Theo Hiến pháp sửa đổi, Triều Tiên bổ sung điều khoản xác định lãnh thổ quốc gia chỉ bao gồm khu vực phía Bắc bán đảo Triều Tiên, phản ánh đường lối “hai quốc gia” của Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un. Các nội dung liên quan thống nhất bán đảo Triều Tiên cũng đã được loại bỏ.

Bên cạnh đó, hội nghị toàn thể sắp tới còn thu hút sự chú ý trong bối cảnh xuất hiện dự báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sớm thăm Triều Tiên sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó hai bên được cho là đã trao đổi về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Nguồn: Yonhap

Tin liên quan:
    Hàn Quốc khẳng định tiếp tục thúc đẩy hòa bình liên Triều

    Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tái khẳng định định hướng thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cam kết tiếp nối di sản chính sách đối thoại liên Triều của cố Tổng thống Roh Moo-hyun, trong bối cảnh quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng vẫn trong trạng thái căng thẳng.

    Triều Tiên chỉ trích thỏa thuận vũ khí của Washington với Seoul, tuyên bố tăng ...

    Ngày 21/5, Triều Tiên cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả trước việc Washington gần đây phê chuẩn bán vũ khí cho Seoul, đồng thời lên án đây là một phần của “sự tăng cường quân sự liều lĩnh”.

    Hàn Quốc chuyển hướng chính sách với Triều Tiên, ưu tiên “chung sống hòa bình”

    Ngày 18/5, Hàn Quốc công bố Sách trắng thống nhất trong đó Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung đã chuyển trọng tâm sang chung sống hòa bình với Triều Tiên, thay vì gây sức ép và đối đầu. Sách trắng thường niên này phản ánh nỗ lực của chính phủ ông Lee, lên nắm quyền vào tháng 6 năm ngoái, nhằm cải thiện quan hệ liên Triều đang căng thẳng dựa trên việc xây dựng lòng tin lẫn nhau.

    Hàn Quốc - Mỹ điện đàm sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung

    Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Bắc Kinh, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đạt thêm nhiều thỏa thuận thương mại mới, bao gồm cam kết Trung Quốc mua ít nhất 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm.

    Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng cường các đơn vị tiền tuyến để ...

    Hãng thông tấn nhà nước KCNA ngày 18/5 đưa tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy quân đội và ra chỉ thị tăng cường các đơn vị tiền tuyến dọc biên giới với Hàn Quốc, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiện đại hóa quân đội.

Ai Cập, Yemen phản đối “quân sự hóa” Biển Đỏ

Ai Cập, Yemen phản đối "quân sự hóa" Biển Đỏ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Yemen Shaya Mohsen al-Zindani nhấn mạnh phản đối mọi nỗ lực “quốc tế hóa hoặc quân sự hóa” Biển Đỏ và Vịnh Aden, đồng thời kêu gọi thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện nhằm bảo...
