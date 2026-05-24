Hàn Quốc khẳng định tiếp tục thúc đẩy hòa bình liên Triều

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tái khẳng định định hướng thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cam kết tiếp nối di sản chính sách đối thoại liên Triều của cố Tổng thống Roh Moo-hyun, trong bối cảnh quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng vẫn trong trạng thái căng thẳng.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm 17 năm ngày mất của ông Roh Moo-hyun, tổ chức tại làng Bongha, quê hương của cố Tổng thống ở thành phố Gimhae, phía đông nam thủ đô Seoul, ông Lee nhấn mạnh cam kết “kiên định theo đuổi con đường chung sống hòa bình và phát triển chung”, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực biến “đường ranh chia cắt thành con đường hòa bình”.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đặc biệt đề cập tới Tuyên bố chung liên Triều ngày 4/10/2007, văn kiện được ký giữa ông Roh Moo-hyun và nhà lãnh đạo Triều Tiên khi đó là Kim Jong-il, trong đó hai bên thống nhất thúc đẩy phát triển quan hệ liên Triều, giảm căng thẳng quân sự và mở rộng hợp tác kinh tế nhằm hướng tới hòa giải và thịnh vượng chung trên bán đảo Triều Tiên.

Theo các nguồn tin quốc tế, thông điệp lần này của Tổng thống Lee Jae-myung được đưa ra trong bối cảnh chính quyền mới tại Seoul tiếp tục nhấn mạnh chính sách “chung sống hòa bình” với Triều Tiên, thay vì đối đầu, bất chấp tình hình an ninh khu vực còn nhiều yếu tố phức tạp.

Trước đó, trong một bài phát biểu hồi tháng 3, ông Lee cho biết Hàn Quốc tôn trọng hệ thống của Triều Tiên, cam kết không thực hiện các hành động mang tính thù địch và không theo đuổi bất kỳ hình thức thống nhất bằng sáp nhập. Đây được xem là một trong những tín hiệu chính sách đối ngoại đáng chú ý của chính quyền mới đối với Bình Nhưỡng.

Cố Tổng thống Roh Moo-hyun (2003–2008) được biết đến là người theo đuổi mạnh mẽ chính sách đối thoại với Triều Tiên, trong đó trọng tâm là “Chính sách Hòa bình và Thịnh vượng”, đặt nền tảng cho các cuộc tiếp xúc liên Triều đầu những năm 2000, bao gồm cả Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2007 và Tuyên bố 4/10 cùng năm.

Các nhà quan sát quốc tế cho rằng việc Tổng thống Lee liên tục nhắc lại di sản chính sách của ông Roh cho thấy Seoul đang tái khẳng định cách tiếp cận mềm dẻo hơn với Bình Nhưỡng, trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên vẫn tồn tại nhiều bất đồng kéo dài liên quan đến an ninh và phi hạt nhân hóa.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Tân Hoa Xã