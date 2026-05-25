Hezbollah: Giải giáp vũ khí sẽ dẫn đến việc chiếm đóng Lebanon

Lãnh đạo lực lượng Hezbollah tại Lebanon, ông Naim Qassem ngày 24/5 tuyên bố trên kênh truyền hình Al-Manar của Hezbollah rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm giải giáp tổ chức này sẽ dẫn tới việc Hezbollah bị “xóa sổ” và Lebanon từng bước bị chiếm đóng.

Tổng thư ký Hezbollah, NaIm Qassem, trong bài phát biểu ngày 24 tháng 5 năm 2026. Ảnh: today.lorientlejour.

Ông Qassem cảnh báo sự tồn tại của Hezbollah đang bị đe dọa, cho rằng Israel có ý định xóa bỏ “lực lượng kháng chiến” và đưa toàn bộ Lebanon vào cái gọi là kế hoạch “Đại Israel”. Theo ông, việc giải giáp Hezbollah sẽ mở đường để Israel từng bước kiểm soát Lebanon.

Lãnh đạo lực lượng Hezbollah cho biết, mặc dù xung đột hiện nay đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cùng nhiều thương vong, Hezbollah sẽ không rút lui mà tiếp tục ở lại chiến trường cho đến khi Israel rút khỏi lãnh thổ Lebanon. Khi đó, những người dân miền Nam Lebanon phải sơ tán cũng sẽ trở về nhà.

Ông Qassem nói thêm rằng, quân đội Israel chưa thể thiết lập quyền kiểm soát ổn định tại bất kỳ khu vực nào ở miền Nam Lebanon. Ngoài ra, Hezbollah phản đối đàm phán trực tiếp với Israel, đồng thời kêu gọi Chính phủ Lebanon không tiến hành đàm phán trực tiếp với Israel, cảnh báo chính quyền không đứng về phía chống lại “lực lượng kháng chiến” cũng như không nhượng bộ Mỹ và Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định Israel sẽ tiếp tục duy trì quyền tự do hành động nhằm đối phó các mối đe dọa tại Lebanon. Ảnh: Reuters.

Trước đó cùng ngày, theo một nguồn tin Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định Israel sẽ tiếp tục duy trì quyền tự do hành động nhằm đối phó các mối đe dọa tại Lebanon. Và theo nguồn tin này, Tổng thống Trump đã tái khẳng định cũng như ủng hộ nguyên tắc này của thủ tướng Israel.

Dưới sự trung gian của Mỹ, Lebanon và Israel từ tháng 4 đến nay đã tiến hành ba vòng đàm phán tại Washington, D.C. và thời hạn ngừng bắn đã nhiều lần được gia hạn. Tuy nhiên, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân đội Israel với lý do Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã gần như tiến hành không kích hằng ngày vào miền Nam Lebanon, đồng thời phá dỡ và cho nổ các cơ sở mà phía Israel gọi là “hạ tầng quân sự của Hezbollah” tại những khu vực miền Nam Lebanon do Israel kiểm soát.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Reuters.