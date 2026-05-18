Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng cường các đơn vị tiền tuyến để ngăn chặn chiến tranh

Hãng thông tấn nhà nước KCNA ngày 18/5 đưa tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy quân đội và ra chỉ thị tăng cường các đơn vị tiền tuyến dọc biên giới với Hàn Quốc, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiện đại hóa quân đội.

Hình ảnh do KCNA công bố ngày cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phía sau) đang có cuộc gặp với các chỉ huy trưởng các sư đoàn và lữ đoàn của quân đội tại Bình Nhưỡng vào ngày 17 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Yonhap.

Theo KCNA, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ viện đã triệu tập cuộc họp các tư lệnh của tất cả các sư đoàn và lữ đoàn thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào ngày 17/5. Tại đây, ông Kim nhấn mạnh việc củng cố các lực lượng tuyến đầu cùng các đơn vị chủ lực khác là yếu tố then chốt nhằm “ngăn chặn chiến tranh một cách triệt để hơn”. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời kêu gọi biến khu vực biên giới phía Nam thành một “pháo đài bất khả xâm phạm”, trong đó việc hiện đại hóa công nghệ quân sự tại các đơn vị tiền tuyến được xem là nhân tố quan trọng để tăng cường năng lực răn đe.

KCNA cho biết, tại cuộc họp, ông Kim Jong Un đề xuất chính sách thích ứng với những thay đổi trong mô hình chiến tranh hiện đại và xu hướng phát triển của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, tổ chức lại hệ thống huấn luyện và tăng cường huấn luyện thực hành. Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố rằng với sự hiện đại hóa nhanh chóng công nghệ và trang thiết bị quân sự của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, cần phải xác định lại các khái niệm tác chiến trên mọi khía cạnh và tích cực thúc đẩy các kế hoạch áp dụng chúng vào huấn luyện chiến đấu của tất cả các đơn vị.

Hình ảnh do KCNA công bố cho thấy, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa, mặc đồ đen) đi cùng các chỉ huy trưởng của các sư đoàn và lữ đoàn thuộc quân đội trong một cuộc họp với họ tại Bình Nhưỡng vào ngày 17 tháng 5 năm 2026. Theo KCNA, trong cuộc họp, ông Kim đã kêu gọi tăng cường các đơn vị tiền tuyến ở biên giới phía nam. Ảnh: Yonhap.

Trong bài phát biểu tại cuộc họp, ông Kim tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu duy trì “lòng trung thành tư tưởng” và nâng cao cảnh giác trước “kẻ thù không đội trời chung” - thuật ngữ mà Triều Tiên thường sử dụng để chỉ Hàn Quốc. Sau cuộc họp, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chụp ảnh lưu niệm cùng các chỉ huy quân sự cấp cao, trong đó có Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ri Yong-gil và cố vấn Bộ Quốc phòng Pak Jong-chon.

Động thái mới nhất của Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng. Trước đó, đầu tháng này, ông Kim đã chỉ thị triển khai một loại pháo tự hành mới tại khu vực biên giới phía Nam trước cuối năm nay.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters, Yonhap.