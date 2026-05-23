Ninh Bình sắp có Công viên thể thao đa năng quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam

Dự kiến ra mắt vào cuối tháng 5/2026 tại đại đô thị Sun Urban City (phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình), Sun Sports City Ninh Binh - Công viên Thể thao đa năng quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam do Tập đoàn Sun Group đầu tư, hứa hẹn sẽ góp phần tiên phong kiến tạo điểm đến thể thao kết hợp vui chơi giải trí hàng đầu tại Việt Nam.

58 sân tập, 07 bộ môn – Tổ hợp thể thao đa năng nhất cả nước

Tọa lạc trên khuôn viên rộng 22 ha, Sun Sports City Ninh Binh sở hữu vị trí “siêu kết nối” ngay giao điểm giữa Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình, với bốn mặt tiền đều tiếp giáp các tuyến đường huyết mạch của đại đô thị Sun Urban City. Từ Hà Nội, các tín đồ thể thao chỉ mất khoảng 45 phút di chuyển để đặt chân vào một không gian vận động hiện đại, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng.

Sức hút của Sun Sports City Ninh Binh nằm ở hệ thống 58 sân tập, đủ năng lực phục vụ đồng thời 07 bộ môn thể thao phổ biến như: bóng đá (mini), pickleball, tennis, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, chạy bộ cùng các nội dung điền kinh cơ bản.

Sun Sports City Ninh Binh sở hữu khuôn viên rộng 22 ha.

Công trình biểu tượng được xem là “trái tim” của Sun Sports City Ninh Binh là sân vận động gần 3.000 chỗ ngồi – hạng mục dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2026 – với sân bóng đá 11 người chuẩn kích thước FIFA, mặt sân chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức giải đấu quốc tế, đường chạy điền kinh 8 làn phục vụ tranh tài tốc độ, cự ly trung bình cùng các môn Olympic cơ bản như nhảy cao, nhảy xa, ném lao, ném tạ. Đây là hạng mục đủ tiêu chuẩn đăng cai các giải đấu cấp quốc gia trong tương lai gần.

Sức hút của Công viên Thể thao nằm ở hệ thống 58 sân tập, đủ năng lực phục vụ đồng thời 07 bộ môn thể thao phổ biến.

Thế mạnh lớn nhất của Sun Sports City Ninh Binh là sở hữu cụm sân pickleball quy mô lớn bậc nhất cả nước với số lượng 41 sân, tất cả đều có mái che, cho phép việc tập luyện không bị gián đoạn bởi thời tiết. Toàn bộ hệ thống sân được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn hiện đại, được phân hạng từ V-VIP, VIP đến Premium và Deluxe nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu tập luyện, trải nghiệm, giao lưu và thi đấu của các đối tượng khách hàng.

Sun Sports City Ninh Binh sở hữu cụm sân pickleball quy mô lớn bậc nhất cả nước với số lượng 41 sân, tất cả đều có mái che.

Ấn tượng nhất trong cụm sân này là khu V-VIP với thiết kế mái vòm che phủ toàn bộ, khán đài riêng sức chứa hơn 500 người, hệ thống chiếu sáng thi đấu, phòng VIP, khu vực thay đồ và F&B đẳng cấp – đáp ứng đầy đủ tiêu chí kỹ thuật hướng tới đăng cai các giải đấu chuyên nghiệp, bao gồm cả những sự kiện thuộc hệ thống PPA Tour thế giới trong tương lai.

Với mô hình này, Sun Sports City Ninh Binh có thể phục vụ đa dạng nhu cầu trải nghiệm thể thao trong cùng một không gian, vừa đáp ứng linh hoạt được yêu cầu tổ chức các giải đấu phong trào, các sự kiện thể thao học đường, teambuilding nhằm tăng cường tính kết nối, vừa đủ năng lực tổ chức một số giải đấu chuyên nghiệp quy mô quốc gia và quốc tế.

Công viên Thể thao phục vụ đa dạng nhu cầu trải nghiệm thể thao trong cùng một không gian.

Công viên mở cho mọi người dân – “Lá phổi xanh” giữa lòng đô thị

Sun Sports City Ninh Binh không chỉ là điểm đến của các vận động viên hay tín đồ thể thao. Với mô hình một công viên mở, bất kỳ ai cũng có thể tự do vào thưởng ngoạn, dạo bộ, thư giãn và tận hưởng không gian xanh mát trong lành tại đây. Hệ thống đường chạy bộ dài 1.900m uốn lượn quanh công viên, kết hợp ghế nghỉ, đường dạo cảnh quan và các góc thiên nhiên yên tĩnh, tạo nên một “lá phổi xanh” đích thực giữa lòng đô thị với hơn 1.000 cây xanh tỏa bóng khắp khuôn viên.

Nơi đây được ví như “lá phổi xanh” đích thực giữa lòng đô thị với hơn 1.000 cây xanh tỏa bóng khắp khuôn viên.

Điểm nhấn biểu tượng của công viên là mô hình năm vòng tròn bằng đồng – kết hợp tinh tế giữa hình ảnh vòng tròn Olympic và trống Đọi Tam, linh vật văn hóa đặc trưng của vùng đất Hà Nam. Đây không chỉ là một công trình thẩm mỹ, mà còn là biểu tượng riêng của Sun Sports City Ninh Binh - một công viên thể thao tầm vóc quốc tế nhưng mang đậm hồn cốt và bản sắc văn hóa bản địa.

Biểu tượng của công viên là mô hình năm vòng tròn bằng đồng – kết hợp tinh tế giữa hình ảnh vòng tròn Olympic và trống Đọi Tam.

Trong tương lai gần, Sun Sports City Ninh Binh sẽ hoàn thiện thêm bể bơi bốn mùa, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, các tiện ích thương mại và không gian thư giãn cho người cao tuổi – hướng tới mô hình sinh thái thể thao – giải trí đa thế hệ, nơi cả gia đình đều tìm được trải nghiệm yêu thích: người trẻ vận động, trẻ em vui chơi, người lớn tuổi thư thái giữa thiên nhiên và cảnh quan.

Nơi đây hướng tới mô hình sinh thái thể thao – giải trí đa thế hệ.

Mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái Sun Urban City

Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Sun Sports City Ninh Binh không chỉ nằm ở hạ tầng sân bãi, mà còn ở vị trí chiến lược: đây là “mảnh ghép” không thể thiếu trong hệ sinh thái vui chơi – nghỉ dưỡng – đô thị khép kín của Sun Urban City. Từ công viên thể thao, du khách chỉ cần vài phút di chuyển để chạm tới công viên nước Sun World Hà Nam, Quảng trường Thời Đại cùng sân khấu nhạc nước dài bậc nhất Việt Nam, các đại lộ hoa ven sông và không gian lễ hội Vuifest lung linh về đêm.

Sự kết nối liền mạch này cho phép du khách kiến tạo hành trình trải nghiệm phong phú và hoàn chỉnh: ban ngày vận động thể thao và vui đùa với sóng nước; buổi tối đắm chìm trong pháo hoa, show diễn ánh sáng, nhạc nước và ẩm thực lễ hội – tất cả trong cùng một không gian. Đây là mô hình “All-in-One Lifestyle Destination” mà rất ít đô thị Việt Nam hiện có được.

So với phần lớn công viên thể thao đang hoạt động tại Việt Nam, Sun Sports City Ninh Binh thể hiện một tầm nhìn khác biệt: thể thao không còn là hoạt động đơn lẻ mà trở thành trung tâm của một lối sống hiện đại - nơi vận động, thư giãn, giải trí và giao lưu cộng đồng cùng gắn kết tại một điểm đến.

Sun Sports City Ninh Binh là “mảnh ghép” không thể thiếu trong hệ sinh thái vui chơi – nghỉ dưỡng – đô thị khép kín của Sun Urban City.

Sự xuất hiện của Công viên thể thao đa năng Sun Sports City Ninh Binh cũng không chỉ kiến tạo một điểm hẹn đẳng cấp cho những người yêu thể thao trong nước, mà còn đưa Sun Urban City hình thành một mô hình đô thị thể thao – giải trí tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, nơi cư dân sinh sống không chỉ được tận hưởng những tiện ích đô thị xanh hiện đại mà còn được chăm lo vượt trội về đời sống cả về tinh thần lẫn thể chất.

NL