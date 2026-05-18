Hàn Quốc chuyển hướng chính sách với Triều Tiên, ưu tiên “chung sống hòa bình”

Ngày 18/5, Hàn Quốc công bố Sách trắng thống nhất trong đó Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung đã chuyển trọng tâm sang chung sống hòa bình với Triều Tiên, thay vì gây sức ép và đối đầu. Sách trắng thường niên này phản ánh nỗ lực của chính phủ ông Lee, lên nắm quyền vào tháng 6 năm ngoái, nhằm cải thiện quan hệ liên Triều đang căng thẳng dựa trên việc xây dựng lòng tin lẫn nhau.

Hình ảnh cầu Thống Nhất ở Paju, tỉnh Gyeonggi được chụp vào năm 2025. Ảnh: Yonhap.

Sách trắng thống nhất mới nhất nêu ra ba nguyên tắc chỉ đạo then chốt: Seoul tôn trọng hệ thống của Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất bằng cách sáp nhập và không tiến hành các hoạt động thù địch. Dựa trên những nguyên tắc này, chính phủ Hàn Quốc đã định hình chính sách tổng thể là “chung sống hòa bình và cùng phát triển trên bán đảo Triều Tiên”.

Trong số các biện pháp được đề cập có quyết định của chính phủ ông Lee về việc ngừng gửi truyền đơn chống Bình Nhưỡng sang Triều Tiên và chấm dứt phát loa tuyên truyền dọc biên giới nhằm giảm căng thẳng quân sự và khôi phục lòng tin.

Sách trắng cũng phác thảo kế hoạch khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9, được cựu Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký kết năm 2018, đồng thời thúc đẩy một thỏa thuận song phương nhằm thiết lập nền tảng có hệ thống cho việc chung sống hòa bình.

Sự thay đổi trong ưu tiên chính sách được thể hiện rõ qua ngôn ngữ trong sách trắng. Các từ “hòa bình” và “chung sống hòa bình” xuất hiện 196 lần, tăng mạnh so với 29 lần trước đó, trong khi các từ “gặp gỡ” hoặc “đối thoại” tăng lên 58 lần từ mức 16 lần.

Dù Seoul đưa ra tín hiệu hòa giải, quan hệ liên Triều trên thực tế vẫn gần như đóng băng. Theo sách trắng, đã không có hoạt động giao lưu nhân đạo liên Triều nào trong 5 năm qua và hoàn toàn không có trao đổi kinh tế.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng tiếp tục thúc đẩy chính sách “hai quốc gia”, sửa đổi hiến pháp để loại bỏ mọi nội dung liên quan đến thống nhất và cắt đứt các mối liên hệ còn lại với Seoul.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ra chỉ thị tăng cường các đơn vị tiền tuyến ở biên giới với Hàn Quốc cũng như các đơn vị chủ lực khác, cho rằng đây là chìa khóa để “ngăn chặn chiến tranh một cách triệt để hơn”. Ảnh: KCNA.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên đưa tin, Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ra chỉ thị tăng cường các đơn vị tiền tuyến ở biên giới với Hàn Quốc cũng như các đơn vị chủ lực khác, cho rằng đây là chìa khóa để “ngăn chặn chiến tranh một cách triệt để hơn”.

Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh sau khi cuộc xung đột năm 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải một hiệp định hòa bình. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc ngày 18/5 cho biết quân đội Triều Tiên đã tăng cường công tác củng cố phòng tuyến kể từ tháng 3 tại các khu vực gần biên giới trên bộ giữa hai miền Triều Tiên, bao gồm cả việc xây dựng các bức tường biên giới.

Thanh Vân

Nguồn: Yonhap.