Hàn Quốc - Mỹ điện đàm sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Bắc Kinh, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đạt thêm nhiều thỏa thuận thương mại mới, bao gồm cam kết Trung Quốc mua ít nhất 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm.

Tổng thống Lee Jae-myung có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/5/2026 tại Phủ Tổng thống. Ảnh: Chosun

Kênh Arirang ngày 18/5 cho biết Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 30 phút vào tối 17/5 theo giờ Hàn Quốc.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Lee đã chúc mừng ông Trump hoàn tất chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc - chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh trong khoảng 9 năm qua.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung, quan hệ Washington - Bắc Kinh, tình hình trên bán đảo Triều Tiên và Trung Đông.

Tổng thống Lee nhấn mạnh việc duy trì ổn định quan hệ Mỹ - Trung có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.

Về phần mình, Tổng thống Trump đã chia sẻ với phía Hàn Quốc các kết quả đạt được trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc, bao gồm các thỏa thuận thương mại và những trao đổi liên quan bán đảo Triều Tiên.

Ông Trump cũng cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Seoul nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Sau cuộc điện đàm, Tổng thống Lee cho biết hai bên nhất trí rằng việc tăng cường liên lạc và phối hợp giữa Hàn Quốc và Mỹ “quan trọng hơn bao giờ hết” trong bối cảnh trật tự toàn cầu thay đổi nhanh chóng.

Hai nhà lãnh đạo đồng thời tái khẳng định sẽ triển khai đầy đủ Bản thông tin chung Hàn - Mỹ được công bố năm ngoái, trong đó Hàn Quốc cam kết tăng đầu tư vào Mỹ để đổi lấy việc giảm thuế quan, cũng như thúc đẩy hợp tác phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Nhà Trắng công bố Trung Quốc đã cam kết mua tối thiểu 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm đến năm 2028. Ảnh chụp màn hình.

Cùng ngày, Nhà Trắng công bố Trung Quốc đã cam kết mua tối thiểu 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm đến năm 2028, trong khuôn khổ các thỏa thuận đạt được sau hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Theo phía Mỹ, cam kết trên chưa bao gồm các thỏa thuận riêng liên quan nhập khẩu đậu tương được Trung Quốc đưa ra hồi tháng 10/2025. Ngoài nông sản, Trung Quốc cũng sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý Mỹ để nối lại nhập khẩu thịt bò và thịt gia cầm từ Mỹ. Hai nước đồng thời nhất trí thành lập các hội đồng chung về thương mại và đầu tư trong khuôn khổ cơ chế cắt giảm thuế quan song phương.

Bích Hồng

Nguồn: Arirang