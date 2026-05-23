Thủ tướng Hungary: Toàn bộ EU sẽ quay lại mua khí đốt Nga

Ngày 23.5, thủ tướng Hungary Péter Magyar dự đoán, Liên minh châu Âu (EU) có thể quay trở lại nhập khẩu khí đốt Nga sau khi xung đột tại Ukraine kết thúc, cho rằng áp lực cạnh tranh kinh tế và nhu cầu năng lượng giá rẻ sẽ buộc châu Âu điều chỉnh chính sách hiện nay.

Thủ tướng Hungary Péter Magyar cho rằng toàn bộ EU sẽ quay lại mua khí đốt Nga khi xung đột tại Ukraina kết thúc. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn giới báo chí, ông Magyar nhận định kế hoạch của EU nhằm chấm dứt dần nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt Nga trong vòng ba năm có thể thay đổi khi tình hình địa chính trị lắng dịu.

Theo ông, các nền kinh tế châu Âu cần nguồn năng lượng giá thấp để duy trì sức cạnh tranh, trong khi khí đốt Nga vẫn có lợi thế về chi phí và vị trí địa lý.

Thủ tướng Hungary cho hay: “Tôi nghĩ rằng khi xung đột kết thúc, toàn bộ EU sẽ quay lại mua khí đốt Nga vì nó rẻ hơn. Điều này xuất phát từ tính cạnh tranh và yếu tố địa lý”.

Ông Magyar cho biết chính phủ Hungary ưu tiên chiến lược đa dạng hóa nguồn cung nhưng đồng thời phải bảo đảm giá năng lượng hợp lý cho nền kinh tế. Theo ông, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển qua khu vực Baltic, Ba Lan và Slovakia hiện đắt hơn đáng kể so với nguồn khí đốt từ Nga, Romania hoặc Áo.

EU thúc đẩy kế hoạch cắt giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga kể từ sau xung đột Ukraine. Ảnh: AFP.

Nhà lãnh đạo Hungary cũng tiết lộ Budapest đang đàm phán với Ba Lan để mở rộng các nguồn cung năng lượng và tăng khả năng thương lượng về giá. Ông cho biết Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã cam kết hỗ trợ giảm giá LNG trong khu vực.

Được biết, sau chiến thắng bầu cử của ông Magyar trước chính trị gia kỳ cựu Viktor Orbán, Hungary đang đối mặt với thách thức ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhiên liệu khi dự trữ dầu mỏ của nước này giảm xuống mức thấp.

Phát biểu của ông Magyar được đưa ra trong bối cảnh EU tiếp tục thúc đẩy kế hoạch cắt giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga kể từ sau xung đột Ukraine. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt, cùng việc gián đoạn nhiều tuyến đường ống khí đốt, đã khiến nguồn cung từ Nga sang châu Âu giảm mạnh, dù EU vẫn duy trì nhập khẩu LNG của Nga ở mức đáng kể.

Trong khi đó, phía Nga cho rằng các nước phương Tây đang phải trả giá kinh tế khi từ bỏ nguồn năng lượng Nga để chuyển sang những lựa chọn thay thế đắt đỏ và kém ổn định hơn.

Thu Uyên

Nguồn: RBC