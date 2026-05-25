Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đột kích trụ sở đảng Nhân dân Cộng hòa

Cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/5 đã sử dụng hơi cay và tiến vào trụ sở của đảng đối lập chính Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) tại thủ đô Ankara nhằm buộc ban lãnh đạo bị phế truất rời khỏi tòa nhà, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị liên quan đảng này tiếp tục leo thang.

Theo Reuters, lực lượng an ninh đã phá bỏ các rào chắn tạm thời bên trong trụ sở CHP. Khói hơi cay bao trùm khu vực khi những người bên trong hô khẩu hiệu và ném vật dụng về phía lối vào. Chưa có thông tin về thương vong trong vụ việc.

Trước đó, một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã ra phán quyết hủy kết quả đại hội CHP năm 2023, với lý do có sai phạm trong quá trình bầu cử nội bộ. Phán quyết đồng thời bãi nhiệm Chủ tịch CHP Ozgur Ozel và khôi phục ông Kemal Kilicdaroglu – cựu lãnh đạo đảng từng thất bại trước Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong cuộc bầu cử năm 2023 – trở lại vị trí lãnh đạo. Sau khi chính quyền tỉnh Ankara yêu cầu thực thi quyết định của tòa án, lực lượng cảnh sát đã tiến hành chiến dịch giải tỏa trụ sở đảng.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Ozgur Ozel cáo buộc CHP đang “bị tấn công”, đồng thời tuyên bố đảng này sẽ tiếp tục đấu tranh thông qua các biện pháp pháp lý và hoạt động chính trị đường phố. Sau khi rời khỏi trụ sở, ông dẫn đầu đoàn người tuần hành khoảng 6 km tới tòa nhà Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, nơi hàng nghìn người tập trung biểu tình.

Ban lãnh đạo CHP bị phế truất đã chỉ trích phán quyết của tòa án là một “cuộc đảo chính tư pháp”. Trong khi đó, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ các cáo buộc cho rằng chính phủ sử dụng hệ thống tư pháp nhằm gây sức ép với phe đối lập, khẳng định cơ quan tư pháp hoạt động độc lập.

Truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cảnh sát đã bắt giữ 13 người liên quan cuộc điều tra về đại hội CHP năm 2023. Những người này bị cáo buộc vi phạm luật về chính đảng, nhận hối lộ và rửa tài sản có nguồn gốc phạm pháp. Giới phân tích nhận định diễn biến mới có thể làm gia tăng tranh cãi về tình trạng dân chủ tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời làm dấy lên khả năng nước này tổ chức bầu cử sớm trước thời hạn dự kiến vào năm 2028.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, AP