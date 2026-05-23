Hội thao chào mừng kỷ niệm 66 năm thành lập Ngành Kiểm sát Nhân dân

Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và hướng tới kỷ niệm 66 năm thành lập Ngành Kiểm sát Nhân dân (26/7/1960- 26/7/2026), ngày 23/5, tại Nhà thi đấu TDTT phường Sầm Sơn, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc Hội thao năm 2026.

Toàn cảnh khai mạc Hội thao chào mừng kỷ niệm 66 năm thành lập Ngành Kiểm sát Nhân dân năm 2026.

Tham gia Hội thao có hơn 100 vận động viên (VĐV) thuộc các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát Nhân dân khu vực trong tỉnh. Các VĐV tranh tài ở nội dung đôi nam, đôi nam nữ môn Cầu lông và Pickleball, đôi nam môn Bóng bàn và kéo co tập thể.

Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh & phường Sầm Sơn trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Hội thao.

Đây là sân chơi truyền thống được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức thường niên nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, động viên cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát Nhân dân 2 cấp tỉnh Thanh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đồng thời thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Các VĐV dự tranh nội dung đôi nam môn Bóng bàn.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, các VĐV đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những pha ghi điểm đẹp mắt, qua đó góp phần vào thành công của hội thao năm nay.

Môn Pickleball lần đầu tiên được đưa vào tranh tài tại Hội thao & thu hút số lượng VĐV tham gia đông nhất.

Thông qua hội thao, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ tuyển chọn những nhân tố xuất sắc để tham gia Cúp Bảo vệ Pháp luật lần thứ XIV năm 2026 trong thời gian tới.

Duy Tính