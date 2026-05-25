Ai Cập, Yemen phản đối “quân sự hóa” Biển Đỏ

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Yemen Shaya Mohsen al-Zindani nhấn mạnh phản đối mọi nỗ lực “quốc tế hóa hoặc quân sự hóa” Biển Đỏ và Vịnh Aden, đồng thời kêu gọi thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện nhằm bảo đảm an ninh khu vực.

Tin liên quan: Ai Cập nỗ lực đảm bảo hoạt động giao thông trên Biển Đỏ

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Yemen Shaya Mohsen al-Zindani nhấn mạnh phản đối mọi nỗ lực “quốc tế hóa hoặc quân sự hóa” Biển Đỏ và Vịnh Aden. Ảnh: Ahram

Trong cuộc hội đàm tại thủ đô Cairo ngày 24/5, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Yemen Shaya Mohsen al-Zindani đã thảo luận về tình hình an ninh tại Biển Đỏ và Vịnh Aden – các tuyến hàng hải chiến lược có ý nghĩa quan trọng đối với thương mại toàn cầu.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, ông Abdelatty khẳng định Cairo kiên quyết phản đối sự can dự của các bên “không thuộc khu vực ven biển” vào các cơ chế và sắp xếp hàng hải tại Biển Đỏ.

Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh và quản trị tuyến đường thủy chiến lược này là trách nhiệm riêng của các quốc gia Arab và châu Phi nằm ven Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Hai bên cũng nhất trí về sự cần thiết phải xây dựng cách tiếp cận toàn diện đối với vấn đề an ninh Biển Đỏ, trong đó không chỉ tập trung vào khía cạnh quân sự mà cần tính đến các ưu tiên về kinh tế và phát triển của các quốc gia ven biển.

Ông Abdelatty đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm kích hoạt các cơ chế hoạt động của Hội đồng các quốc gia Arab và châu Phi ven Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Liên quan tình hình Yemen, Ngoại trưởng Ai Cập tái khẳng định sự ủng hộ của Cairo đối với thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Yemen, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các thể chế nhà nước và chính phủ hợp pháp của Yemen nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân nước này.

Hai quan chức cũng trao đổi về một số diễn biến khu vực, đặc biệt là tiến trình đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran.

Ngoại trưởng Ai Cập bày tỏ hy vọng các nỗ lực ngoại giao sẽ đạt được một thỏa thuận toàn diện, góp phần giải quyết quan ngại của các bên, hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy ổn định khu vực.

Bích Hồng

Nguồn: Xinhua