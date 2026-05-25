Tổng thống Phần Lan: Châu Âu có thể đối thoại với Nga

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết châu Âu có thể sẽ tiến hành đối thoại với Nga trong năm nay, trong bối cảnh một số tín hiệu ngoại giao liên quan quan hệ Nga – châu Âu tiếp tục được thảo luận trong giới chính trị khu vực.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Ảnh: AA

Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu tại một sự kiện do đài truyền hình Yle tổ chức, ông Stubb nói rằng ông không loại trừ khả năng châu Âu sẽ “bằng cách này hay cách khác” mở lại kênh đối thoại với Nga ngay trong năm 2026, dù thời điểm cụ thể hiện chưa thể xác định.

Tổng thống Stubb nói khi trả lời câu hỏi từ khán giả “Tôi có thể hình dung châu Âu sẽ đối thoại với Nga bằng cách này hay cách khác trong năm nay. Tuy nhiên, hiện tại chưa thể nói khi nào điều đó sẽ xảy ra.”

Khi được hỏi về khả năng đóng vai trò trung gian trong các cuộc tiếp xúc tiềm năng giữa châu Âu và Moskva, Tổng thống Phần Lan cho biết nếu được đề nghị, ông “có thể sẽ khó từ chối”.

Đối thoại với Nga lại được đưa vào chương trình nghị sự của châu Âu. Ảnh: News in Belarus

Một số hãng truyền thông phương Tây trước đó đã đề cập ông Stubb như một trong những nhân vật có thể tham gia vai trò trung gian trong các kênh đối thoại tiềm năng giữa châu Âu và Nga. Tuy nhiên, phía Nga có phản ứng thận trọng trước các đánh giá này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova từng nhận định ông Stubb nằm trong nhóm các chính trị gia phương Tây có quan điểm cứng rắn và thường sử dụng ngôn ngữ chỉ trích Nga trong các phát biểu công khai.

Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về việc thiết lập bất kỳ kênh đối thoại trực tiếp mới nào giữa Nga và các nước châu Âu trong thời gian tới. Tuy nhiên, các phát biểu gần đây từ một số lãnh đạo châu Âu cho thấy vấn đề này vẫn đang được thảo luận trong bối cảnh tình hình an ninh và quan hệ đối ngoại tại châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp.

Lê Hà.