Không để chính sách nhà ở bị lợi dụng để trục lợi

Tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Đây được xem như một trụ đỡ an sinh xã hội.

Chủ trương này dù đã được các bộ, ngành, địa phương thực hiện tích cực, nhưng vẫn còn nhiều “nút thắt” về thủ tục, quỹ đất và nguồn vốn chưa được khơi thông, khiến tốc độ triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội còn chậm.

Cùng với đó, bên cạnh những “rào cản” khiến khó thu hút đầu tư với loại hình nhà ở này, vẫn còn những khó khăn khác, trong đó sự minh bạch trong việc mua nhà ở xã hội là vấn đề được nhiều người đề cập.

Tại Thanh Hóa, đến nay dù tiến độ thực hiện nhà ở xã hội đã vượt chỉ tiêu theo Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh, tuy nhiên so với nhu cầu thực tế thì vẫn chưa thể đáp ứng. Số lượng công nhân đông, các nhà máy mới liên tục ra đời càng gia tăng áp lực đầu tư nhà ở xã hội.

Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện thể chế, ban hành chính sách, tháo gỡ thủ tục và thúc đẩy phát triển nhà ở. Tuy nhiên, chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế với tư duy mới, tầm nhìn mới, đảm bảo mọi người đều có chỗ ở. Nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, tích sản. Kết quả đạt được trong chính sách nhà ở vừa qua cơ bản chưa đạt được mục tiêu đề ra và thấp so với nhu cầu rất lớn của xã hội.

Từ nay đến 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa mặt bằng thu nhập của người dân. Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế pháp luật về nhà ở trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2. Nhà nước kiến tạo, quy hoạch, điều tiết thuế và tín dụng, bảo đảm công bằng, kiểm soát chống đầu cơ nhà ở. Các địa phương rà lại quỹ đất và hoàn thiện quy hoạch về nhà ở của địa phương mình, chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch cho nhà ở chính sách, tạo mọi thuận lợi cho nhà đầu tư. Nhất là phải kiểm soát chặt chẽ và minh bạch đối tượng mua nhà ở, không để đầu cơ, kiếm tiền; cần kiểm soát chặt đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở, cơ chế mua, bán, không để tình trạng nhà ở thành tài sản đầu cơ. Không để chính sách nhà ở bị lợi dụng để trục lợi.

Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo ra động lực lớn, đem đến cho chúng ta niềm tin và hy vọng.

Thái Minh