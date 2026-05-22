Triều Tiên chỉ trích thỏa thuận vũ khí của Washington với Seoul, tuyên bố tăng cường năng lực răn đe quân sự

Ngày 21/5, Triều Tiên cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả trước việc Washington gần đây phê chuẩn bán vũ khí cho Seoul, đồng thời lên án đây là một phần của “sự tăng cường quân sự liều lĩnh”.

Trong một bài bình luận do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, Bình Nhưỡng cho rằng việc tăng cường này sẽ thúc đẩy nước này tiếp tục củng cố năng lực răn đe quân sự, đồng thời cam kết đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực nhằm nâng cao năng lực phòng vệ.

Đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt khả năng bán cho Hàn Quốc trực thăng hải quân đa nhiệm MH-60R và chương trình nâng cấp trực thăng AH-64E Apache, với tổng trị giá 4,2 tỷ USD.

MH-60R là trực thăng hải quân được sử dụng cho các nhiệm vụ chống tàu ngầm, giám sát hàng hải, tác chiến mặt biển và tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Navair.

Bình Nhưỡng lên án việc phê chuẩn này là một phần trong kế hoạch của Washington nhằm sử dụng Seoul như “lực lượng xung kích có vũ trang” phục vụ “tham vọng bá quyền chiến lược tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Bài bình luận cảnh báo: Việc tăng cường vũ trang đơn phương vượt ra ngoài tính chất phòng vệ sẽ chỉ kích động phía bên kia thực hiện các biện pháp tương xứng nhằm bảo đảm ưu thế quân sự áp đảo”.

Bài bình luận cũng dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh:“Mức độ nghiêm trọng của việc tăng cường và buôn bán vũ khí nằm ở chỗ chúng đang vượt xa các nhu cầu phòng vệ thông thường và được tiến hành theo cách thức cụ thể nhằm phục vụ các cuộc tấn công quân sự vào những quốc gia cụ thể”.

Thanh Vân

Nguồn Yonhap.