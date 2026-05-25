Tàu ngầm Hàn Quốc cập cảng Canada, thúc đẩy gói thầu 39,6 tỷ USD

Một tàu ngầm của Hải quân Hàn Quốc đã đến cảng tại căn cứ hải quân Esquimalt, thành phố Victoria, bờ tây nam Canada, vào ngày 24/5 để tham gia các cuộc tập trận chung với Hải quân Hoàng gia Canada, trong bối cảnh Seoul đang nỗ lực giành gói thầu cung cấp tàu ngầm trị giá khoảng 39,6 tỷ USD cho Ottawa.

Một tàu ngầm KSS-III của Hải quân Cộng hòa Hàn Quốc do Hanwha Ocean chế tạo đã cập cảng căn cứ không quân CFB Esquimalt sau hành trình hơn 14.000 km từ Hàn Quốc. Ảnh: HanwhaCanada

Theo Hải quân Hàn Quốc, tàu ngầm ROKS Dosan Ahn Chang-ho (3.000 tấn) đã di chuyển quãng đường khoảng 14.000 km qua Guam và Hawaii trước khi tới Canada. Đây là chuyến hải trình xuyên Thái Bình Dương đầu tiên từ trước đến nay của một tàu ngầm Hàn Quốc.

Tàu rời căn cứ hải quân Jinhae ở đông nam Hàn Quốc vào ngày 25/3. Trong hành trình, một tàu hộ vệ lớp Daejeon (3.100 tấn) cũng đi cùng tàu ngầm, trong khi hai thủy thủ Canada đã tham gia cùng thủy thủ đoàn Hàn Quốc trong chặng cuối từ Hawaii đến Victoria.

Hải quân Hàn Quốc cho biết chuyến đi nhằm chứng minh năng lực hoạt động đường dài của các tàu ngầm do nước này tự đóng, đồng thời khẳng định khả năng vận hành ổn định và điều kiện sinh hoạt trên tàu.

Hải quân Hàn Quốc nhấn mạnh: “Điều này cho thấy năng lực vận hành của tàu ngầm, được hỗ trợ bởi chất lượng sinh hoạt trên tàu và độ tin cậy của hệ thống cùng trang thiết bị”.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh một liên danh Hàn Quốc gồm Hanwha Ocean và HD Hyundai Heavy Industries đang cạnh tranh với tập đoàn Đức Thyssenkrupp Marine Systems, hợp tác cùng Na Uy, trong gói thầu đóng tối đa 12 tàu ngầm chạy bằng động cơ thông thường cho Canada. Nhà thầu thắng cuộc dự kiến sẽ được lựa chọn vào tháng 6 tới.

Trước đó, Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung-kwan đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mélanie Joly và Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên Tim Hodgson tại Ottawa để thảo luận về dự án này và tìm kiếm sự ủng hộ cho liên danh Hàn Quốc.

Hải quân Hàn Quốc cho biết các tàu sẽ tham gia tập trận chung với Canada, sau đó tiếp tục tham gia cuộc tập trận đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu mang tên Rim of the Pacific (RIMPAC) tại Hawaii vào cuối tháng 6 trước khi trở về nước.

Bích Hồng

Nguồn: Yonhap