Đông Á Thanh Hóa chia điểm tiếc nuối trước HAGL trên sân nhà

Tối 23/5, trên sân vận động Thanh Hóa, Đông Á Thanh Hóa đã hòa Hoàng Anh Gia Lai với tỉ số 1-1 ở vòng 24 LPBank V.League 2025/26. Kết quả này giúp đội bóng xứ Thanh nối dài mạch bất bại trước cuộc đua trụ hạng, nhưng vẫn để lại nhiều tiếc nuối khi thầy trò HLV Mai Xuân Hợp không thể tận dụng lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm.

Đông Á Thanh Hóa gặp khó khăn trước HAGL ở những phút đầu trận.

Trong bầu không khí sôi động trên khán đài khi CLB mở cửa tự do phục vụ người hâm mộ, Đông Á Thanh Hóa nhập cuộc với quyết tâm cao và chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh lại gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công đầy kỷ luật của HAGL.

Ngay phút thứ 10, đội khách đã tạo ra cơ hội nguy hiểm khi Thanh Nhân cướp bóng từ sai lầm nơi hàng thủ Thanh Hóa trước khi chuyền cho Marciel dứt điểm, nhưng thủ môn Y Êli Niê đã chơi tập trung để cứu thua.

HAGL bất ngờ có bàn mở tỉ số.

Sức ép của HAGL nhanh chóng được cụ thể hóa ở phút 15. Từ tình huống phạt góc, Quang Kiệt dứt điểm đưa bóng chạm người hậu vệ Thanh Hóa đổi hướng bay vào lưới, mở tỉ số cho đội bóng phố Núi.

Bị dẫn bàn, Đông Á Thanh Hóa đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà tạo ra nhiều tình huống áp sát khung thành nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự chơi kín kẽ của HAGL. Phải tới phút 42, đội bóng xứ Thanh mới tìm được bàn gỡ hòa. Từ một pha phạt góc, trung vệ Odil bật cao đánh đầu chính xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trong sự bùng nổ của khán đài sân Thanh Hóa.

Đội bóng xứ Thanh kịp có bàn gỡ trước khi hiệp 1 khép lại.

Bước sang hiệp 2, thế trận diễn ra cân bằng khi cả hai đội đều chơi thận trọng. Đông Á Thanh Hóa vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Phút 55, Trịnh Văn Lợi có cơ hội rất thuận lợi trong vòng cấm nhưng pha đánh đầu cận thành lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Đến phút 69, đội chủ nhà tiếp tục bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi liên tiếp có hai cú dứt điểm ở cự ly gần nhưng không thể đánh bại hàng thủ HAGL. Trong khi đó, đội bóng phố Núi chủ động giảm nhịp độ trận đấu ở những phút cuối nhằm bảo toàn tỉ số.

Trịnh Văn Lợi bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 2-1.

Những phút còn lại, dù rất nỗ lực tấn công, Đông Á Thanh Hóa vẫn không thể tìm thêm bàn thắng và chấp nhận kết quả hòa 1-1 trên sân nhà.

Với 1 điểm có được, đội bóng xứ Thanh chưa thể chính thức hoàn thành mục tiêu trụ hạng sớm nhưng vẫn duy trì khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng. Trong khi đó, HAGL cũng tạm thời giải tỏa áp lực sau chuỗi trận thất vọng trước đó.

Hoàng Sơn