EU lên án Nga "hù dọa hạt nhân" sau vụ dội tên lửa siêu thanh vào Kyiv

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đồng loạt chỉ trích Nga “liều lĩnh đe dọa hạt nhân” sau khi Moscow dội hàng loạt tên lửa siêu thanh Oreshnik vào khu vực Kyiv trong đêm 24 tháng 5. Đây được xem là một trong những cuộc tập kích đường không lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến vào thủ đô Kyiv. Trước quy mô tàn phá khủng khiếp của trận tập kích, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích Nga đã hoàn toàn “mất kiểm soát” và kêu gọi phương Tây có hành động đáp trả ngay lập tức.

Tin liên quan: Nga biên chế tên lửa siêu thanh chạy bằng năng lượng hạt nhân

Tổng thống Zelensky (bên trái) kêu gọi quyết định mạnh mẽ và ngay lập tức từ Hoa Kỳ, châu Âu và các đối tác khác đối với Nga sau vụ ném bom đêm 24 tháng 5. Ảnh: X/@ZelenskyUa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Nga đã sử dụng tới 600 máy bay không người lái và 90 tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Cuộc oanh tạc kéo dài nhiều giờ đồng hồ đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Các quan chức Ukraine mô tả đây là một trong những trận pháo kích dữ dội nhất kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ.

Theo Tổng thống Zelensky, hàng chục tòa nhà dân cư đã bị hư hại nghiêm trọng. Trận tập kích cũng “phá hủy hoàn toàn” Bảo tàng Chernobyl của thành phố, gây hư hại cho Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia, một tòa nhà thuộc Bộ Ngoại giao Ukraine và văn phòng đại diện của đài truyền hình Đức ARD.

Tổng thống Ukraine tuyên bố: “Điều quan trọng là không được để Nga lọt lưới mà không phải chịu hậu quả. Cần phải có những quyết định mạnh mẽ và ngay lập tức từ Hoa Kỳ, châu Âu và các đối tác khác.”

Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha cũng cho biết Ukraine đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) và một cuộc họp của Tổ chức an ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sau các đợt không kích quy mô lớn của Nga

Vụ tấn công bằng tên lửa Oreshnik, loại vũ khí siêu thanh mà Moscow tuyên bố là “không thể đánh chặn” do tốc độ quá cao, đã vấp phải sự lên án gay gắt từ các nhà lãnh đạo châu Âu.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, mô tả việc Nga triển khai loại vũ khí này là “chiến thuật tống tiền chính trị và hành động liều lĩnh đe dọa hạt nhân”. Bà cho biết các bộ trưởng ngoại giao của khối sẽ họp vào tuần tới để thảo luận về việc gia tăng áp lực trừng phạt lên Nga.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas cảnh báo rằng, Nga đang sử dụng các hệ thống có khả năng mang đầu đạn hạt nhân như một chiến thuật hù dọa chính trị trong bối cảnh áp lực chiến trường ngày càng gia tăng. Ảnh: AnewZ

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định vụ oanh tạc thể hiện “sự tàn bạo, coi thường mạng sống con người cũng như các nỗ lực đàm phán hòa bình của Điện Kremlin”.

“Pháp lên án vụ tấn công này và việc sử dụng tên lửa đạn đạo Oreshnik, điều mà trên hết báo hiệu một kiểu lao vào cuộc chiến tranh xâm lược liều lĩnh và bế tắc của Nga”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trên kênh X, bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin “lên án mạnh mẽ” điều mà ông gọi là sự leo thang liều lĩnh, đồng thời tái khẳng định rằng Đức vẫn kiên định cam kết bảo vệ chủ quyền và quốc phòng của Ukraine.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đây là hành động trả đũa cho vụ tập kích bằng UAV trước đó của Ukraine vào một ký túc xá đại học tại thị trấn Starobilsk ở vùng Luhansk do Nga kiểm soát , khiến 18 người thiệt mạng, đồng thời vẫn còn nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tổng thống Nga sau đó đã yêu cầu Bộ Quốc phòng đề xuất phương án đáp trả.

Nhật Lệ

Nguồn: The Guardian, France 24