Chỉ dấu tích cực

VCCI vừa công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025).

Dù rằng, thứ hạng chung của Thanh Hóa trên bảng đánh giá, xếp hạng lần này chỉ trong nhóm trung bình về chất lượng điều hành kinh tế, nhưng điểm số PCI của Thanh Hóa cao hơn trung vị vùng Duyên hải miền Trung 0,41 điểm. Trong đó, chỉ số Gia nhập thị trường đạt 8,06 điểm, cao hơn mức trung vị cả nước 7,07 điểm; Chi phí tuân thủ đạt 7,49 điểm, cao hơn trung vị 7,31 điểm; Chi phí không chính thức đạt 7,92 điểm, cao hơn mức trung vị 7,60 điểm; Thiết chế pháp lý đạt 7,59 điểm, vượt mức trung vị toàn quốc 7,29 điểm.

Đáng chú ý, Thanh Hóa đứng thứ hai cả nước về tỷ lệ doanh nghiệp nhận đủ giấy tờ cần thiết để đi vào hoạt động hợp pháp trong vòng 1 tuần trở xuống, đạt 68,5%, sau tỉnh Đồng Tháp (68,8%). Đây là kết quả phản ánh rõ nét hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và ứng dụng chuyển đổi số trong đăng ký doanh nghiệp của tỉnh thời gian qua.

Điểm sáng nữa là, Báo cáo Kinh tế tư nhân năm 2025 ghi nhận tỷ lệ doanh nghiệp tại Thanh Hóa kinh doanh có lãi ước đạt 65,26% và có tới 37,38% doanh nghiệp trong số này dự kiến mở rộng sản xuất, kinh doanh trong 2 năm tới.

Trong bối cảnh kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn bởi những tác động không mong muốn từ thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản hoặc tạm đóng cửa, thì đây là những điểm cộng.

Năm 2025 là thời điểm rất đặc biệt khi cả nước chuyển sang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây cũng là năm chúng ta thể chế hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Bối cảnh này mở ra dư địa phát triển mới, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực thực thi chính sách của chính quyền và sức thích ứng của doanh nghiệp. Sự điều hành linh hoạt của chính quyền, nhất là việc chính quyền lắng nghe doanh nghiệp để thấu hiểu, tạo điều kiện tốt nhất giúp doanh nghiệp gia nhập thị trường nhanh nhất, chính là một sự đồng hành trách nhiệm mà các bên đều đạt được lợi ích.

PCI hàng năm nhìn một cách sâu xa, chính là chỉ số đo lường môi trường đầu tư kinh doanh, đo hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp. Những điểm sáng từ những chỉ số thành phần của Thanh Hóa trên bức tranh tổng thể PCI 2025 có thể xem là chỉ dấu tích cực cho chúng ta niềm tin sẽ hoàn thành tốt, về đích sớm mục tiêu phát triển 3.000 doanh nghiệp mới trong năm 2026.

Và dĩ nhiên là những “góc khuất”, điểm nghẽn mà lần công bố PCI này chỉ ra, cũng đòi hỏi chính quyền và cơ quan chức năng phải song hành giải quyết một cách riết ráo bên cạnh việc tiếp tục nhân lên những điểm sáng mà chúng ta đã đạt được, để hy vọng về sự thay đổi mức đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và có thêm những gam màu sáng trên bức tranh kinh tế tư nhân trong lần công bố sau.

Thái Minh