Ông Trump: không vội vàng đạt thỏa thuận với Iran, cấm vận của Mỹ vẫn được duy trì

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/5 cho biết ông đã nói với với các nhà đàm phán của Mỹ không nên vội vàng đạt được thỏa thuận với Iran vì “thời gian đang đứng về phía chúng ta”. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ hạ thấp kỳ vọng về một bước đột phá sắp xảy ra trong cuộc chiến kéo dài ba tháng qua, điều đã được nêu lên một ngày trước đó.

Trên trang Truth Social, ông Trump viết rằng lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu của Iran ở eo biển Hormuz sẽ “vẫn có hiệu lực đầy đủ cho đến khi đạt được thỏa thuận, được chứng nhận và ký kết”. Ông nói thêm: “Cả hai bên phải dành thời gian và làm cho mọi việc đúng đắn”. Tổng thống Mỹ tái khẳng định rằng, Iran sẽ không được phép phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cũng cho biết “các cuộc đàm phán đang diễn ra theo cách có trật tự và mang tính xây dựng”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đang trong chuyến thăm Ấn Độ, ngày 24/5 cho biết dự thảo thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia tại Trung Đông. Theo ông Rubio, hiện đã có từ 7 đến 8 quốc gia trong khu vực ủng hộ dự thảo này và phía Mỹ sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy tiến trình. Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh các cuộc đàm phán hạt nhân mang tính chuyên môn rất cao và “không thể giải quyết vấn đề hạt nhân chỉ trong vòng 72 giờ bằng vài dòng viết”, song cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân không nên bị nghi ngờ.

Về phần mình, Cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Rezaei đã đưa ra hàng loạt phát biểu cứng rắn liên quan Eo biển Hormuz và lập trường an ninh của Iran trong một buổi lễ tại Tehran nhằm tưởng niệm những người thiệt mạng trong xung đột. Phát biểu trực tiếp trước người dân và cộng đồng quốc tế, ông Rezaei cho biết Iran coi việc quản lý Eo biển Hormuz là một quyền hợp pháp và là một phần trong trách nhiệm bảo đảm an ninh quốc gia của nước này. Ông cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào eo biển hoặc tiến vào Vịnh Ba Tư sẽ phải đối mặt với phản ứng mà ông mô tả là “đau đớn và khó khăn”. Ông cũng bảo vệ lập trường của Iran đối với Eo biển Hormuz, cho rằng cách tiếp cận của Tehran nhằm ngăn chặn leo thang quân sự và bất ổn trong khu vực, đồng thời duy trì an ninh khu vực.

Ông tiếp tục nâng mức cảnh báo khi tuyên bố Iran có thể xem xét lại các cam kết của mình theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) nếu nước này bị đe dọa, coi đây là một phản ứng chiến lược trước sức ép từ bên ngoài. Ông Rezaei cũng cho biết Iran đang triển khai song song hai hướng đi, vừa duy trì trạng thái sẵn sàng quân sự, vừa tiếp tục tham gia đàm phán. Theo ông, các quan chức Iran vẫn đang theo đuổi các cuộc đối thoại nhằm khôi phục điều mà ông gọi là “các quyền lợi của người dân Iran”.

Trong phát biểu của mình, ông nhấn mạnh Iran sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán mà Tehran cho là công bằng, song cảnh báo việc tiếp tục gây sức ép sẽ khiến Mỹ phải đối mặt với những tổn thất về kinh tế và chính trị.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Reuters.