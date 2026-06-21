Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị tấn công quy mô lớn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 20/6 cảnh báo Nga đang chuẩn bị một đợt tấn công quy mô lớn vào Ukraine, kêu gọi người dân đặc biệt chú ý đến các cảnh báo không kích trong đêm và những giờ tiếp theo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị đợt tập kích quy mô lớn mới. Ảnh: WSJ.

Trong thông điệp video mỗi tối, Tổng thống Zelensky cho biết Nga đang chuẩn bị một đợt tấn công lớn và nhấn mạnh đây là thời điểm người dân cần theo dõi sát các cảnh báo phòng không. Ông nhấn mạnh: “Đêm nay và trong những giờ tới, việc chú ý đến các cảnh báo không kích là đặc biệt quan trọng. Nga đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Hãy bảo vệ bản thân”.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các đợt không kích trong ngày tại nhiều khu vực của Ukraine đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng địa phương, tại thành phố Zaporizhzhia ở phía Đông Nam, các trận không kích đã khiến 5 người tử vong và 10 người khác bị thương, đồng thời gây hư hại cho nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng.

Tại khu vực ngoại ô thành phố Sumy ở phía Bắc và một ngôi làng thuộc vùng Kherson ở phía Nam, giới chức cũng ghi nhận mỗi nơi có thêm một trường hợp thiệt mạng do các vụ tấn công bằng bom và thiết bị bay không người lái (UAV).

Trong những tuần gần đây, các đô thị lớn tại Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kyiv, liên tục phải hứng chịu nhiều đợt tấn công dữ dội. Trận không kích ngày 15/6 đã làm 10 người thiệt mạng trên cả nước và gây tổn thất nghiêm trọng cho quần thể tu viện cổ Pechersk Lavra 1.000 năm tuổi tại Kyiv, một di sản văn hóa tinh thần quan trọng của quốc gia này.

Để đáp trả các động thái trên, Tổng thống Zelensky khẳng định quân đội Ukraine sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch sử dụng các phương tiện tầm trung và tầm xa nhắm vào hạ tầng năng lượng đối phương. Ông cho biết, các hệ thống UAV của Ukraine đã tập kích một nhà máy lọc dầu tại vùng Tyumen ở phía Tây Siberia trong ngày 20/6, đồng thời cũng đã hai lần tấn công một nhà máy lọc dầu khác ở khu vực Moscow trong tuần này.

Tổng thống Ukraine cảnh báo Belarus có thể đối mặt hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục hỗ trợ Nga trong xung đột với Ukraine. Ảnh: Reuters.

Ngoài cảnh báo về nguy cơ không kích từ Nga, Tổng thống Zelensky cũng đưa ra thông điệp cứng rắn đối với Belarus. Ông cho biết Ukraine nhiều lần cảnh báo việc Belarus hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột có thể dẫn đến những hậu quả đặc biệt nguy hiểm.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev nắm được thông tin về việc các thiết bị quân sự đã được triển khai dọc biên giới Belarus - Ukraine nhằm hỗ trợ lực lượng Nga thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Ukraine.

Những diễn biến mới cho thấy tình hình an ninh tại khu vực tiếp tục phức tạp, trong khi các hoạt động quân sự và các động thái gây sức ép lẫn nhau giữa các bên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thanh Giang