Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Mỹ phối hợp Nhật Bản hỗ trợ đồng yen

Mỹ được cho là đã tham gia hỗ trợ đồng yen sau khi Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối nhằm ngăn đà mất giá của đồng nội tệ. Động thái hiếm hoi sau hơn một thập kỷ này cho thấy, Washington và Tokyo đang tăng cường phối hợp trong bối cảnh đồng yen liên tục suy yếu, xuống gần mức thấp nhất trong khoảng 40 năm.

Mỹ và Nhật Bản dường như đã hợp tác để ngăn chặn sự trượt giá của đồng yên so với đồng đô la. Ảnh: Akira Kodaka.

Đồng yen ngày 31/7 tăng mạnh trên thị trường New York, có thời điểm lên mức 157,24 yen đổi 1 USD, mức cao nhất kể từ giữa tháng 5, sau khi giới chức Nhật Bản xác nhận đã can thiệp thị trường bằng cách mua đồng yen và bán USD.

Theo Reuters, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã tham gia hỗ trợ đồng yen. Dẫn nguồn từ Financial Times, Reuters cho biết Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã thay mặt Bộ Tài chính Mỹ thực hiện giao dịch bán euro để mua yen thông qua hai định chế tài chính là Goldman Sachs và Morgan Stanley. Bài báo không nêu quy mô cụ thể của lượng yen được mua.

Trước đó cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo với một số ngân hàng rằng cơ quan này có thể can thiệp thị trường và yêu cầu các tổ chức tài chính sẵn sàng cho các hành động tiếp theo.

Một chi tiết đáng chú ý khác là bức ảnh do phóng viên Reuters chụp tại cuộc họp nội các của Tổng thống Donald Trump ở Trại David cho thấy cuốn sổ ghi chú của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent có dòng chữ: "Việc cần làm – Mua 5-10 tỷ USD đồng yen Nhật”. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Về phía Nhật Bản, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama từ chối xác nhận việc can thiệp thị trường nhưng cho biết Chính phủ Nhật Bản luôn theo dõi sát diễn biến tỷ giá và sẵn sàng hành động khi cần thiết.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Tokyo có thể đã chi tới 58,97 tỷ USD để mua đồng yen trong phiên giao dịch ngày 31/7, cho thấy nỗ lực mạnh mẽ nhằm ngăn chặn đà mất giá của đồng nội tệ sau khi đồng yen rơi xuống vùng thấp nhất trong gần bốn thập kỷ.

Giới quan sát nhận định việc Mỹ được cho là tham gia hỗ trợ đồng yen là tín hiệu cho thấy hai đồng minh đang tăng cường phối hợp nhằm ổn định thị trường tiền tệ trong bối cảnh biến động tỷ giá và những bất ổn của kinh tế toàn cầu tiếp tục gia tăng.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, Kyodo