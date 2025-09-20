Moscow tấn công quy mô lớn vào Ukraine, Kiev tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga

Nga đã phóng hơn 600 máy bay không người lái và tên lửa vào Ukraine. Trong khi đó, Kiev đã tấn công hai nhà máy lọc dầu của Nga.

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào nhiều khu vực trên khắp Ukraine vào ngày 20/9.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng hơn 600 máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào 9 khu vực trên khắp Ukraine, bao gồm Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia, Poltava, Kyiv, Odesa, Sumy và Kharkiv.

Không quân Ukraine cho biết trong số 619 máy bay không người lái và tên lửa do Nga phóng, bao gồm 579 máy bay không người lái, 8 tên lửa đạn đạo và 32 tên lửa hành trình, họ đã bắn hạ và vô hiệu hóa 552 máy bay không người lái, 2 tên lửa đạn đạo và 29 tên lửa hành trình.

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục tấn công vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, tấn công hai nhà máy lọc dầu ở khu vực Saratov và Samara của Nga.

Vụ tấn công diễn ra như một phần trong chiến dịch của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga.

Ngày 19/9, Ủy ban Châu Âu đã đề xuất một vòng trừng phạt mới đối với Nga, nhắm vào khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), các ngân hàng, nền tảng tiền điện tử và tàu thuyền thuộc “hạm đội ngầm” của Moscow.

TD (theo Euronews)