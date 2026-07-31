Công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2025

Phát biểu tại buổi lễ Công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; đồng thời bảo đảm “một người chịu trách nhiệm xuyên suốt đến khi hoàn thành sản phẩm”, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh, hình thành các “vùng xám” trong thực thi công vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tặng hoa chúc mừng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình.

Sáng 31/7, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình tổ chức lễ công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự buổi lễ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và đại biểu dự buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và PGS. TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI dự buổi lễ.

Dự lễ công bố, có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; PGS. TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các xã, phường trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Triển khai đánh giá DCCI theo chính quyền địa phương hai cấp

Theo bảng điểm và xếp hạng DCCI Thanh Hóa năm 2025, ở khối sở, ban, ngành cấp tỉnh có 3 đơn vị xếp hạng tốt, Chi cục Hải quan khu vực X đứng đầu với 77,88 điểm; Sở Y tế đứng thứ hai với 75,92 điểm; Sở Tài chính đứng thứ ba với 72,77 điểm; có 5 đơn vị xếp hạng khá và 8 đơn vị xếp hạng trung bình.

Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình Đỗ Đình Hiệu phát biểu khai mạc.

Ở bảng điểm và xếp hạng khối UBND cấp xã, có 69 UBND cấp xã xếp hạng tốt, đứng đầu là UBND xã Sao Vàng với 86,31 điểm; UBND xã Hoằng Hóa đứng thứ hai với 85,65 điểm và UBND xã Hà Long đứng thứ ba với 85,22 điểm.

Theo báo cáo, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) Thanh Hóa năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác đánh giá chất lượng điều hành, cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây cũng là năm đầu tiên Thanh Hóa triển khai bộ chỉ số DCCI giai đoạn 2026-2030 theo Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, thay thế mô hình DDCI trước đây.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Thanh Hóa còn 14 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 166 xã, phường. Việc xây dựng và triển khai DCCI nhằm tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả thực thi công vụ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Tuy nhiên, từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, báo cáo cũng chỉ rõ một số điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ như thủ tục liên quan đến đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng còn kéo dài; chất lượng phục vụ giữa các cơ quan, địa phương chưa đồng đều; việc công khai thông tin quy hoạch, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ở một số nơi còn hạn chế. Đây là những vấn đề cần tiếp tục tập trung cải cách trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng điều hành và sức cạnh tranh của môi trường đầu tư kinh doanh.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Theo VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình, việc Thanh Hóa tiên phong triển khai DCCI theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong giai đoạn mới.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho rằng: Thanh Hóa là một trong những địa phương tiên phong triển khai đánh giá DCCI trong bối cảnh cả nước đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Điều đó cho thấy tỉnh luôn duy trì động lực cải cách, không để quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy làm gián đoạn các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư.

Đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa thời gian qua cũng như quyết tâm của tỉnh trong thực hiện các mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng chí Hồ Sỹ Hùng cho rằng, để hiện thực hóa các mục tiêu này, tỉnh cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng Chỉ số DCCI; tăng cường đối thoại thường xuyên giữa chính quyền với doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, tránh tình trạng chồng chéo, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ.

Đồng chí khẳng định, VCCI sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thanh Hóa trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đối thoại công - tư, hoàn thiện thể chế và hỗ trợ phát triển cộng đồng doanh nghiệp, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, cực tăng trưởng của khu vực và cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 rõ", "1 xuyên suốt”

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc công bố kết quả DCCI năm 2025 không chỉ là hoạt động đánh giá thường niên mà quan trọng hơn là dịp để tỉnh nhìn nhận một cách khách quan, thực chất chất lượng điều hành, hiệu lực quản lý nhà nước và năng lực phục vụ doanh nghiệp của từng sở, ngành, địa phương.

Đặc biệt, năm 2025 là năm đầu tiên Thanh Hóa triển khai đánh giá DCCI đối với toàn bộ 166 xã, phường sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đây là bước mở rộng có ý nghĩa quan trọng, đưa hoạt động đánh giá đến đúng cấp chính quyền gần doanh nghiệp và người dân nhất, qua đó phản ánh rõ hơn hiệu quả cải cách hành chính ngay từ cơ sở.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự phối hợp trách nhiệm của VCCI, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã tham gia khảo sát khách quan, tạo nên nguồn dữ liệu có giá trị phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Đồng thời, chúc mừng các đơn vị đạt kết quả cao trong bảng xếp hạng DCCI năm 2025.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù Thanh Hóa đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng chất lượng điều hành và môi trường đầu tư kinh doanh vẫn còn những điểm nghẽn. Khoảng cách giữa Thanh Hóa với nhóm địa phương dẫn đầu cả nước vẫn còn khá lớn, thể hiện qua các chỉ số về tính minh bạch, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, mức độ đồng hành với doanh nghiệp và hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Những con số trong DCCI không chỉ phản ánh kết quả xếp hạng mà còn là “tấm gương” soi rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cán bộ trong quá trình phục vụ doanh nghiệp.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương phân tích từng chỉ số thành phần, từng nội dung doanh nghiệp phản ánh để xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục; tuyệt đối không để tình trạng hạn chế kéo dài hoặc tái diễn.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; đồng thời bảo đảm “một người chịu trách nhiệm xuyên suốt đến khi hoàn thành sản phẩm”, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh, hình thành các “vùng xám” trong thực thi công vụ.

Một điểm mới được đồng chí Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh là Thanh Hóa đang rà soát, sửa đổi đơn giản hóa quy trình giải quyết công việc, xây dựng hệ thống đánh giá cán bộ bằng KPI và ứng dụng công nghệ để giám sát tiến độ xử lý hồ sơ theo thời gian thực. Những trường hợp giải quyết chậm sẽ được cảnh báo, nhắc nhở và xem xét trách nhiệm trong đánh giá, bố trí cán bộ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, kết quả DCCI phải được sử dụng như một tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, không để việc khảo sát chỉ dừng lại ở công bố thứ hạng mà phải trở thành căn cứ để chấn chỉnh và nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo phát triển; từ chờ doanh nghiệp kiến nghị sang chủ động phát hiện, tháo gỡ khó khăn. Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy trình, giảm thời gian, chi phí và số lần đi lại của người dân, doanh nghiệp; hướng tới mục tiêu mọi thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường số.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ kỳ vọng sẽ có ngày bộ phận “một cửa” không còn người dân phải đến trực tiếp làm thủ tục bởi toàn bộ quy trình đều được giải quyết trực tuyến, minh bạch và thuận tiện.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Thanh Hóa đang định hướng thay đổi căn bản phương thức thu hút đầu tư. Thay vì chỉ tập trung xúc tiến đầu tư theo cách truyền thống, tỉnh sẽ xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, hoàn thiện hạ tầng, logistics, cải cách thủ tục hành chính và triển khai các “luồng xanh” trong giải quyết hồ sơ đối với nhà đầu tư đủ điều kiện. Mục tiêu là để chính môi trường đầu tư thuận lợi trở thành yếu tố thu hút doanh nghiệp, để các nhà đầu tư tự giới thiệu, lan tỏa và đưa thêm các đối tác đến với Thanh Hóa.

Khẳng định quyết tâm của tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh cam kết tiếp tục chỉ đạo quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, kiến tạo và phục vụ; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, an toàn và ổn định để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, góp phần đưa Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Bắc và cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng trao biểu trưng và tặng hoa cho các sở, ban, ngành thuộc nhóm điều hành tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trao biểu trưng và tặng hoa cho các các xã, phường thuộc nhóm tốt.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Minh Hiếu