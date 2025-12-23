Tổng thống Ukraine đưa ra yêu cầu mới sau khi Nga tấn công quy mô lớn

Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi thế giới gây thêm áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt chiến tranh sau khi tổng thống Putin tuyên bố đã phát động một cuộc tấn công “quy mô lớn” với hàng trăm máy bay không người lái và hàng chục tên lửa.

Một lính cứu hỏa Ukraine đang xử lý hậu quả các cuộc không kích của Nga vào đêm ngày 23 tháng 12 năm 2025.

Vụ tấn công quy mô lớn mới nhất diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình gián tiếp giữa Nga và Ukraine, do Mỹ làm trung gian, đang tiến triển chậm chạp. Quá trình mong manh này chủ yếu bị đình trệ ở hai vấn đề: Nhượng bộ lãnh thổ và đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Các cuộc tấn công dữ dội của Nga làm gia tăng áp lực buộc Ukraine phải đưa ra những thỏa hiệp khó khăn, như Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục Kyiv để chấm dứt cuộc chiến. Nhưng Moscow cũng có nguy cơ mất đi sự ủng hộ của ông Trump với những cuộc tấn công như vậy, điều có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt khắc nghiệt hơn của Mỹ đối với nền kinh tế chiến tranh đang suy yếu của Nga nếu Nhà Trắng không tin Điện Kremlin thực sự nghiêm túc về hòa bình.

Ông Zelensky cho biết cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự. Trước đó, ông đã đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn vào dịp Giáng sinh đối với các cuộc tấn công vào ngành năng lượng nhằm bảo vệ người dân ở cả hai phía khỏi tình trạng mất điện.

Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, cho rằng Ukraine sẽ lợi dụng thời gian tạm ngừng để tập hợp lại lực lượng và tái vũ trang trong khi đang thất bại trên chiến trường. Thay vào đó, Nga cho biết họ muốn một thỏa thuận hòa bình toàn diện và lâu dài nhằm chấm dứt giao tranh.

Trong cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Ukraine, đồng minh NATO láng giềng Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu. Quân đội Ba Lan cho biết nước này cũng đặt các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar ở “trạng thái sẵn sàng cao nhất” để bảo vệ lãnh thổ NATO.

Hôm 22/12, một tướng Nga đã tử vong trong một vụ đánh bom xe ở Moscow. Giới chức Nga cho biết họ đang điều tra xem liệu các cơ quan tình báo Ukraine có đứng sau vụ đánh bom này hay không.

Theo Newsweek