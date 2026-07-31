Công an tìm bị hại trong vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, xảy ra năm 2026 tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa và các địa phương có liên quan.

Các sản phẩm hũ yến giả. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Quá trình điều tra, xác định đối tượng trong vụ án là Vũ Thùy Trang, SN 1991, trú tại chung cư số A12.04, Khối A, Khu dân cư Nam Phúc, phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh và Trương Thoại Vinh, SN 1994, trú tại 33 Đinh Tiên Hoàng, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ.

Hai đối tượng trên đã lợi dụng sản phẩm thương hiệu yến sào chính hãng được nhiều người dân tiêu dùng để sản xuất, buôn bán hàng giả rồi lấy tên thương hiệu Yến sào “Gold net” và “Mina net” bán cho khách hàng nhằm thu lợi bất chính.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo những người là bị hại trong vụ án liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để làm việc.

Vì thời hạn điều tra có hạn, đề nghị những người liên quan sau khi biết nội dung thông báo nhanh chóng chuẩn bị tài liệu, dữ liệu liên quan đến làm việc trước ngày 12/9/2026 để được đảm bảo quyền lợi.

Quá thời hạn nêu trên nếu không tiếp nhận thêm thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ kết thúc điều tra và xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.

Nơi tiếp nhận thông tin tài liệu: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ: 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Thông tin liên hệ: Điều tra viên thụ lý: Nguyễn Kim Trường, SĐT: 0914983185.

NM (Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa)