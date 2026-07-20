Phát huy tinh thần “7 dám” để giải bài toán khó

Câu chuyện chất lượng công vụ, tinh thần, thái độ, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh vừa được đề cập đến tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX.

"Vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; việc thuộc thẩm quyền nhưng xử lý chưa quyết liệt, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ và niềm tin của người dân, doanh nghiệp, đây là những vấn đề cần được khắc phục ngay trong những tháng cuối năm” như phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tại kỳ họp.

Tồn tại này được nhận diện, đánh giá gắn liền với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Nhất là tiến độ giải ngân đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng, công tác quy hoạch, xác định giá đất và giải quyết thủ tục đầu tư còn chậm...

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái khẳng định không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng, mà phải chủ động đổi mới tư duy, quyết liệt điều hành để hoàn thành ở mức cao nhất. Đồng chí yêu cầu phải tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn. Cùng với đó, chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải ở cơ chế, chính sách mà ở khâu tổ chức thực hiện; chủ trương đã có, thẩm quyền đã được phân cấp, vấn đề quan trọng là tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và năng lực của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu; phải biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể; việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay, không né tránh, không đùn đẩy, chuyển xin ý kiến quanh co, lòng vòng, đồng thời phải bám nắm, giải quyết công việc đến cùng.

Trước đó, tại một số hội nghị của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đều đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các sở, ngành, địa phương. Mỗi cán bộ phải tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ”; phát huy tinh thần “7 dám”, nói đi đôi với làm, làm đến cùng công việc được giao; không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, không để tồn đọng kéo dài những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết.

Người cán bộ trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và những đòi hỏi mới từ thực tiễn sau khi Bộ Chính trị ban hành những nghị quyết chiến lược, phải là người chủ động tìm giải pháp, đột phá, sáng tạo, gần dân, sát cơ sở, lắng nghe thực tiễn và biến những khó khăn, vướng mắc thành động lực để đổi mới. Đặc biệt, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải thực sự là trung tâm của sự chuyển biến, bởi phong cách lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt động của cả bộ máy.

Vậy nên, trong tiến trình xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như mục tiêu đã đề ra, yếu tố con người, đặc biệt là đội ngũ cán bộ giữ vai trò quyết định. Một khi cán bộ, nhất là người đứng đầu tiên phong dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, những nút thắt sẽ dần được tháo gỡ, bài toán tăng trưởng còn lại trong 6 tháng cuối năm phải đạt 14,4% trở lên để hoàn thành GRDP 11% cả năm 2026 biết là rất thử thách, nhưng có lẽ sẽ không còn quá khó khăn nữa.

Thái Minh